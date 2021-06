Marcel die tegen ijzerdraad fietste, vindt nu boomstam op de weg

Precies een week nadat Marcel (33) op zijn mountainbike tegen roestig ijzerdraad aanreed, vond hij opnieuw obstakels op zijn pad. Dit keer had iemand een boom omgezaagd en over de weg gelegd. "Dit moet haast wel dezelfde dader zijn."

Een week nadat hij zijn neus openhaalde aan het ijzerdraad dat over de weg was gespannen, zit Marcel de Kok alweer op zijn mountainbike, in de bossen bij Ossendrecht. "Ik ben eigenlijk elke dag na het werk hier alweer even aan het kijken", vertelt hij. "Of ik nog ergens ijzerdraad kan vinden. Of er ergens nog iets hangt."

Het is hem gelukt om de boomstam weer van de weg te krijgen, maar de verbazing over de actie klinkt nog door in zijn stem. "Dit snap ik niet", zegt hij. "Ik heb tijdens het fietsen wel eens gezien dat er een boom over de weg lag. Dat er ergens takken of een boom was omgevallen en iemand die over de weg had getrokken. Maar een verse boom ervoor omkappen, dat heb ik nog nooit gezien."