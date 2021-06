Guus Meeuwis stelt concerten in New York weer uit: 'Het ijs is nog te dun'

Guus Meeuwis verovert New York. vergroot

Guus Meeuwis heeft zijn concerten in New York weer uitgesteld. Dat meldt hij op zijn website. De optredens in de Webster Hall zijn met een jaar verschoven en staan nu gepland voor het laatste weekend van oktober 2022.

Het is volgens Meeuwis te onzeker of de show in oktober dit jaar zonder beperkende maatregelen georganiseerd kan worden. Zo gelden er op dit moment nog reisbeperkingen tussen Nederland en de VS.

Daarom heeft de 49-jarige zanger zijn Amerikaanse concertreeks net zoals vorig jaar uitgesteld. "Dat spijt ons enorm, maar het ijs is nog te dun", schrijft Meeuwis op zijn website.

25 jaar in het vak

De zanger zou in het najaar van 2020 al optreden in New York. Hij wilde stilstaan bij het feit dat hij 25 jaar in het vak zit met een aantal concerten in het buitenland.

Door de coronacrisis heeft deze reeks nog niet plaatsgevonden. De aangeschafte concertkaarten blijven geldig voor de nieuwe data.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.