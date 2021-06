Coronanieuws: ministerie denkt na over priklocaties op festivals

14.07



In Eindhoven begint vrijdag Theaterfestival De Parade. Het is de dertigste aflevering van het rondreizende evenement, waarop je in andere jaren over een terrein liep met verscheidene tentjes met voorstellingen en horeca en ter plekke nog kon besluiten waar je heen zou gaan. Nu moet er vooraf worden gekozen voor een pakket van twee voorstellingen in één tent, met een kleine of grote maaltijd. En je moet je in ieder geval vooraf aan De Parade in Eindhoven laten testen op corona.