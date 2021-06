Coronanieuws: aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt tot onder de 100

11.09

Er liggen minder dan honderd coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. 91 patiënten liggen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er negen minder dan een dag eerder. Het is voor het eerst in negen maanden dat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis onder de honderd uitkomt. De laatste keer dat dat het geval was, was in september vorig jaar.