Coronanieuws: Geel reisadvies Cyprus, Kroatië, Zwitserland, Kos en Rhodos

De buitenlandse investeringen in Nederland zijn in het coronajaar drastisch afgenomen. Niet verrassend, gezien de wereldwijde onzekerheid als gevolg van de pandemie, schrijft het FD. Wel opvallend is dat de daling in Nederland veel groter is dan in andere industrielanden en ook groter dan in 2007, het jaar waarin wereldwijd de financiële crisis uitbrak.