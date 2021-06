Zoektocht naar vermiste Tanja Groen woensdagmiddag afgerond

Zoekactie Tanja Groen (foto: Dave Hendrinks/SQ Vision). vergroot

De zoektocht naar de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen op de Strabrechtse Heide in Heeze wordt in de loop van woensdagmiddag afgerond. De zoektocht begon dinsdag, maar tot nog toe hebben de onderzoekers van politie en justitie geen sporen van de studente gevonden.

Dinsdagochtend rond tien uur is gestart met zoeken en 's avonds is rond zeven uur gestopt. Afgelopen nacht heeft een beveiligingsbedrijf de zoekplaats bewaakt. "De verwachting is dat de werkzaamheden woensdag in de vroege avond worden afgerond, tenzij er sporen worden aangetroffen die nader onderzoek noodzakelijk maken", schrijft de politie.

Donderdag wordt dan gebruikt om het natuurgebied weer te herstellen. Die dag wordt het materieel, zoals de graafmachine die wordt gebruikt bij het afschrapen van de grond, uit de heide weggebracht. Een gebied van zo’n duizend vierkante meter is dinsdag en woensdag onderzocht op mogelijke sporen.

Cold case

Op 4 september 1993 gaven Tanja's ouders haar als vermist op. De studente was toen 18 jaar oud. Het Openbaar Ministerie beschouwt deze vermissingszaak als een cold case. Er is vaker gezocht naar Tanja Groen. Vorig jaar nog op een begraafplaats in Maastricht.

Tanja Groen kwam oorspronkelijk uit Schagen in Noord-Holland. Ze ging gezondheidswetenschappen studeren in Maastricht. Ze woonde nèt op kamers in Gronsveld, toen ze in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 verdween. De studente was die avond naar een feestje in Maastricht geweest. Ze was daarna op de fiets terug gegaan naar haar kamer. Daarna ontbrak ieder spoor.

Geldropse moordenaar

Bij de verdwijning van Groen is er vaak gewezen naar Wim S. uit Geldrop. Hij kreeg celstraf en tbs voor de moord op de Eindhovense Rienja Shewpersadsingh. Dat was in hetzelfde jaar dat Groen verdween. Mogelijk heeft de man meer vrouwen gedood. Tegen een medegevangene zou hij elf moorden hebben opgebiecht, maar bewijs bleef uit.

Wim S. is intussen overleden. Alles wijst erop dat Wim S. de reden is van de zoekactie op de Strabrechtse Heide, tussen Geldrop en Heeze. Welke exacte link deze plek met S. heeft is onduidelijk.

