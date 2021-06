'Miljoenenfraude bij KempenPlus had niet voorkomen kunnen worden'

Het bestuur van KempenPlus had op geen enkele manier door kunnen hebben dat er grootschalige fraude werd gepleegd. Dat meldt de gemeente Bladel woensdag nadat zij een onafhankelijk adviesbureau onderzoek heeft laten doen.

KempenPlus is een participatiebedrijf dat mensen met een sociale achterstand aan het werk moet helpen. In september 2019 bleek dat er voor 4,5 miljoen euro was verduisterd. Twee medewerkers van KempenPlus werden opgepakt voor verduistering en witwassen. Het gaat om een 49-jarige man uit Bladel en een 52-jarige inwoner van Weert.