Marco van Ginkel maakt 'comeback' bij PSV, middenvelder tekent voor 2 jaar

Marco van Ginkel heeft een tweejarig contract getekend bij PSV. Dat meldt de Eindhovense club vrijdagmiddag. “Ik denk dat iedereen inmiddels wel weet dat ik me thuis voel bij PSV”, aldus de voetballer na het zetten van zijn handtekening onder het PSV-contract.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik van toegevoegde waarde ga zijn voor deze mooie club", zegt de geboren Amersfoorter. "PSV is altijd goed voor mij geweest. De club heeft me geholpen tijdens mijn herstel en het contact tussen mij en PSV was ook in tijden dat ik hier niet speelde altijd hecht."