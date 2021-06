Prinses met bodycam, Koningslied uit computer: dit haalde Koningsdag niet

Koningsdag 2021 in Eindhoven (Foto: ANP). vergroot

In de maanden voor Koningsdag 2021 werden in de voorbereidende stuurgroep verschillende wilde plannen en mogelijke plekken genoemd. Uit documenten die Omroep Brabant opvroeg blijkt dat aanvankelijk het Evoluon in beeld was als locatie. Ook geven ze een inkijkje in alle voorschriften en protocollen die gelden op zo’n dag: ‘Begroeting met knik, geen handen schudden!’

Alle ideeën voor het programma op Koningsdag in Eindhoven werden besproken met verschillende partijen waaronder:

de Dienst Koninklijk Huis (DKH),

de provincie,

de NOS

en natuurlijk de gemeente Eindhoven.

Ook werd het programma voorgelegd aan de koning en koningin. En zo kan het zijn dat bepaalde ideeën de eindstreep uiteindelijk niet haalden, hoe leuk ze ook klonken.

Bodycams op de prinsessen

Wat als de prinsessen bodycams zouden dragen waardoor we alles van dichtbij kunnen volgen? "We zien ze instappen en horen ze onderling praten. Wat voor soort vragen stellen ze aan hun ouders? Vast dezelfde als jij en ik. Of toch niet?", zo staat er in de stukken. Het mocht niet zo zijn.

Computers schrijven Koningslied 2

Een ander plan was het maken van een nieuwe versie van het Koningslied uit 2013. Op dat lied was veel kritiek. "Zullen we het gewoon nog eens proberen?", zo werd voorgesteld. Dit keer met de hulp van computers: kunstmatige intelligentie. "Zijn machines echt intelligenter dan mensen? We kunnen een algoritme maken die voor ons een nieuw Koningslied maakt." Inmiddels weten we dat dit plan het niet heeft gehaald.

Meningenmachine

In een van de eerste versies van het script valt ook het idee van de Meningenmachine. De Koning noemde dit voor het eerst in zijn kersttoespraak, om aan te geven dat mensen tegenwoordig al snel een mening klaar hebben. De organisatie wil zo’n machine in het echt laten bouwen als knipoog naar de toespraak.

"We realiseren ons de eventuele gevoeligheden bij de koninklijke familie, maar we denken dat een zekere mate van zelfspot helend kan werken. Het past in elk geval bij Eindhovenaren, waar zelfspot een tweede natuur is." Ook dit idee haalde het programma niet.

'In verband met beeldvorming'

Hoe belangrijk de rol van protocol is tijdens zo'n dag blijkt ook uit de stukken. Over de aankomst op de campus: "De DAF Kini wordt schuin geparkeerd. LET OP! Hoge uitstap." Ook het beeld is belangrijk, zo hoeven de koning en zijn gezin niet geholpen te worden: "Deuren worden zelf geopend (in verband met beeldvorming)."

COVID

Over het ritje van Willem-Alexander en zijn gezin in de oude (en nieuwe) auto’s staat er verder: "De sleutels zitten al in de auto’s, niet aangeven (COVID), vooraf gereinigd." Bepaalde opmerkingen keren meerdere keren terug, zoals "Begroeting met knik", "Geen handen schudden!" en "Handen zichtbaar reinigen aan ontsmettingspaal."

Streep door Evoluon, Strijp S en Automotive Campus

Half januari legt de stuurgroep locatiebezoeken af. Meerdere partijen laten weten zeer enthousiast te zijn over een van deze plekken: het Evoluon. "Landelijk bekend en een echte Eindhovense locatie. Veel ruimte en mogelijkheden", stelt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Ook de NOS is onder de indruk. "Een iconisch gebouw."

Maar de gemeente is voorzichter. Het Evoluon is geen eigendom van de gemeente en er loopt een procedure over wat er mee gaat gebeuren. "Het zou vervelend zijn als de raad gelijktijdig moet beslissen over het bestemmingsplan."

Ook Strijp S en de Automotive Campus in Helmond vallen af. Die laatste heeft als nadeel de reisafstand van en naar Eindhoven. Begin februari wordt definitief gekozen voor de High Tech Campus. Vooral als het gaat om de beveiliging is dit een geschikte plek, die eenvoudig af te sluiten is.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.