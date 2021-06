Zwemverbod in Beekse Bergen ingetrokken na grote brand

Het zwemverbod bij de Beekse Bergen is afgezwakt. Voor de strandjes aan de zuidzijde van het Victoriameer, waar eerder deze week een grote brand woedde, geldt nu een negatief zwemadvies. Dat betekent dat zwemmen niet verboden is, maar wel wordt afgeraden.

Nieuwe tests

Donderdag werd besloten zwemmen in het gedeelte aan de zuidkant daarom te verbieden. Een dag later is dat dus teruggedraaid. Uit nieuwe tests van de omgevingsdienst blijkt dat de vervuiling minder ernstig is dan eerst werd gedacht.