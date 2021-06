Wachten op privacy instellingen... Pluimveehouder Jan Verhoijsen uit Someren (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Honderdduizenden eieren en bergen mest kunnen eindelijk worden afgevoerd

Grote opluchting bij twee Brabantse pluimveehouders. Het vervoersverbod voor pluimvee is afgelopen en dat maakt hun werk een stuk gemakkelijker. Dat betekent dat bergen mest en honderdduizenden eieren eindelijk kunnen worden afgevoerd.

Madhavi Raaijmakers & Eva de Schipper Geschreven door

Het vervoersverbod ging in op 21 mei, omdat er bij een kalkoenbedrijf in Weert vogelgriep werd vastgesteld. Alle dieren van dat bedrijf werden geruimd en andere pluimveebedrijven in een straal van tien kilometer kregen een maand lang een vervoersverbod. Daaronder vielen onder andere bedrijven in Cranendonck en Someren.

Ook het bedrijf Vlaspluim van Jan Verhoijsen in Someren werd getroffen door de maatregelen. Jan houdt vleeskuikens en kreeg met het vervoersverbod de afgelopen maand de zoveelste klap te verwerken. "Door corona hadden we het al zo zwaar", verzucht hij. ‘’Je wil niet weten hoe erg de afzet naar de horeca gedaald is afgelopen tijd. En dan heb ik het niet alleen over restaurants, maar ook over bijvoorbeeld vliegtuigmaaltijden.’’

Jan loopt een rondje te midden van al zijn kuikens. Hij mocht zijn dieren wel naar het slachthuis brengen, maar er mochten geen nieuwe kuikens bij komen. Ook kon door het verbod de mest niet worden opgehaald waardoor er nu een maand aan kippenpoep moet worden opgehaald.

"Vogelgriep is een soort Russische roulette."

Maar ook bij de legkippen van Frank Rooijakkers uit Someren liep alles anders tijdens het verbod. Hij had een gigantische voorraad eieren op het terrein van zijn bedrijf staan, die sinds dinsdag weer kan worden opgehaald. Hij laat aan een verslaggever van Omroep Brabant zien hoe de honderden dozen staan opgestapeld in de schuur. "Normaal worden de eieren iedere drie dagen opgehaald, maar dit ging nu niet. Ik heb er nu 250.000 staan.’’

Naast de werkongemakken woedde er ook nog de angst voor dat gevreesde vogelgriep zelf. Wordt het virus eenmaal bij een bedrijf ontdekt, dan moeten alle dieren worden geruimd. Dat is de nachtmerrie van iedere ondernemer. "Vogelgriep is echt een soort Russische roulette. Het duikt ergens op, maar je weet niet waar het is ontstaan. Je bent als de dood dat het bij jou de kop opsteekt. Maar gelukkig is dat niet gebeurd."

