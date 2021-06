De grond letterlijk onder je voeten vandaan, een overzicht van sinkholes

Een groot sinkhole in Tilburg vergroot

Het zal je maar gebeuren: zo staat je auto voor je huis geparkeerd en het volgende moment verdwijnt hij in een gat in de grond. Het klinkt absurd, maar zogenaamde sinkholes komen ook in Brabant met enige regelmaat voor.

Janneke Bosch Geschreven door

In Roosendaal was het meest recente voorval: in de Van de Woestijnelaan zakte daar een auto in een sinkhole nadat een kapotte waterleiding een deel van het zand in de straat had weggespoeld. Eerder, in april van dit jaar, ontstond er ook al een groot gat in de Roosendaalse straat Schuivenoord, ook daar was een gebroken waterleiding de oorzaak. Alle auto's bleven daar gelukkig staan.

"De grond onder het wegdek wordt weggespoeld."

De brandweer wordt meestal opgetrommeld als er een sinkhole wordt gesignaleerd. "Wat er afgelopen nacht in Roosendaal is gebeurd, heeft te maken met problemen met de waterleiding een dag eerder", legt een woordvoerder uit. "Als de waterleiding afgesloten is geweest en de druk wordt daarna teruggebracht, kan het zijn dat de leiding op een andere plek springt."

Zo'n gesprongen waterleiding zorgt dan ondergronds voor problemen. "De grond onder het wegdek wordt weggespoeld", zegt de woordvoerder. En als er maar genoeg grond weg is, stort vanzelf de straat of de stoep erboven in. Met alle problemen van dien.

De auto van Janine zakte in een sinkhole (foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot

Eind vorig jaar was het raak aan de Dommeloord in Boxtel. Een BMW zakte daar weg in een mix van blubber en zand. Ook hier was een gesprongen waterleiding de boosdoener. En ook in Helmond was het al eens raak: een groot gat middenin een fietspad leverde gevaarlijke situaties op. Niemand raakte er gewond.

In Goirle reed een vrouw met een scootmobiel een paar jaar geleden met haar scootmobiel in een sinkhole, nadat de hoofdwaterleiding was gesprongen. Het zorgde voor een groot gat in de Bergstraat. Ze kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf.

De omvang van het sinkhole in Goirle is na afloop goed zichtbaar (Foto: Toby de Kort). vergroot

In Helmond reed in 2017 een bestelbusje in een sinkhole, op de Van Speijklaan. Ook daar was een kapotte waterleiding de oorzaak. En een jaar eerder was een defect in de riolering de oorzaak voor een gapend gat in de Strijpsestraat in Eindhoven. Een automobilist reed zich daar klem. En de Gilzerbaan in Tilburg was in 2015 volledig onbegaanbaar

Overigens is het de vraag of al deze voorbeelden officieel wel sinkholes zijn. De woordvoerder van de brandweer vindt persoonlijk eigenlijk van niet. "Een sinkhole is een natuurverschijnsel. Niet een gesprongen waterleiding." Echte sinkholes vind je volgens hem in Mexico, waar complete huizen door de aardbodem kunnen worden verzwolgen. En zulke taferelen vind je gelukkig niet in Roosendaal.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.