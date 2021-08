Groeten uit prehistorisch Brabant aan zee

vergroot

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. In deze aflevering staat Mill en Sint Hubert centraal. #VerrassendBrabant

Dit is het laatste jaar voor de gemeente Mill en Sint Hubert. In 2022 gaat ze op in de compleet nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daar horen dan ook de gemeenten Boxmeer, Grave, Cuijk en Sint Anthonis bij. Die nieuwe grote gemeente is nog toekomstmuziek. De geschiedenis van vooral Mill gaat gigantisch ver terug. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het gebied al in de prehistorie bewoond was.

Op basis van grafvondsten met zowel Romeinse als inheemse grafgiften moet er in de Romeinse tijd een redelijke bewoning zijn geweest, ten westen van de huidige dorpskern.

Bij bezoekerscentrum De Kuilen staat dit verre verleden tentoongesteld. Vooral fossielen zijn hier te zien die letterlijk boven water kwamen bij zandafgravingen. Het zijn de souvenirs die de zee ooit heeft achtergelaten. Mill en omgeving was tientallen jaren een van de grootste vindplaatsen van fossielen in Noordwest-Europa. In zeven waterplassen kan nu ook gezwommen worden.

Wachten op privacy instellingen...

Meer over Mill en Sint Hubert:

Mill heeft het in het prilste begin van de Tweede Wereldoorlog meteen te verduren gehad. De oorlog was 30 minuten oud toen de Duitsers vrij eenvoudig via het spoor, het voormalig Duits lijntje, de verdedigingswerken passeerden. Door Mill liep een verdedigingslinie, de Peel-Raamstelling, een linie van Grave tot aan de Belgische grens met betonnen kazematten, tankgrachten en loopgraven. Restanten van onder meer bunkers zijn nog te vinden tijdens de gloednieuwe sokkeltocht of een wandeling ‘Peel raamstelling’ van 1 a 2 uur.

De gemeente bestaat uit vier kernen: Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Daarnaast zijn er nog een aantal gehuchten. Er wonen ruim 11.000 inwoners. Overigens hebben de afzonderlijke kernen allemaal een eigen carnavalsnaam, maar er is geen overkoepelende naam voor Mill en Sint Hubert tijdens deze periode.

Jan Hendriks, gitarist van Doe Maar, werd er in 1949 geboren. In 1971 kwam Reinout Oerlemans (acteur, regisseur en filmproducent) er op de wereld. Ook Carel Copier, drummer van Doe Maar, komt uit deze gemeente.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.