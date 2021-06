Omgezaagde kastanjes leven verder als bankje aan de voet van de Sint Jan

Mike van der Geld (r) samen met Jan Louvenberg en Leidi Haaijer op de nieuwe Kastanjebank (fofo: Jan Peels) vergroot

Zes doodzieke kastanjes die in maart het veld moesten ruimen hebben woensdag een nieuwe plek gekregen aan de voet van de Sint Jan in Den Bosch. De zes bomen zijn verwerkt in een 3,5 meter lange bank die uitzicht geeft over de monumentale Parade en de kathedraal.

Leidi Haaijer en Jan Louvenberg van Stadhout Den Bosch staan trots te kijken als Wethouder Mike van der Geld met een hijskraan een wit doek van de bank tilt. "We wilden eigenlijk vier van deze banken maken", vertelt Leidi. "Dan hadden mensen in een hoek van het plein tegenover elkaar lekker kunnen kletsen, maar voorlopig blijft het bij deze ene op deze plek."

Jan Louvenberg vertelt dat er nog allerlei plannen zijn met de overige kastanjes die gekapt zijn. "We willen kleine tweezits bankjes voor bij de cafés aan de Parade maken. En houten blokken om mee te spelen tijdens festival Boulevard. We hebben schijven gezaagd van de takken die in een voorstelling gebruikt gaan worden."

Kijk hier hoe de kastanjes gezaagd werden en lees dan verder:

Wachten op privacy instellingen...

"Het is spannend hout, omdat het nog niet helemaal droog is werkt het enorm, je ziet ook al scheuren in het hout van de nieuwe bank, bovendien is het hout daarom heel populair bij kunstenaars", vertelt Jan verder.

"Voor deze bank hadden we zes bomen nodig, anders was hij te kort geworden", zegt Leidi. Ze heeft ook de tekst die in de bank gefreesd is bedacht: "Als Paradeboom hebben wij jullie zo'n 55 jaar gediend in een sfeervolle schaduwrand rondom dit oude plein", staat er op de rugleuning.

Tekst op de nieuwe bank bij de Sint Jan (foto: Jan Peels) vergroot

Wethouder Mike van der Geld is blij dat de bomen een nieuw leven hebben gekregen en en hoopt dat veel mensen elkaar op de bank gaan ontmoeten. In december komen er jonge lindes en iepen terug voor de kastanjes die in maart gerooid zijn.

"De 122 bomen plaatsen we straks opnieuw in een 18e-eeuws bomencarré langs de rand van het plein. Dat besluit is in 2007 al door de raad genomen", zei Van der Geld eerder. Het plein wordt dus niet opnieuw ingericht.

LEES OOK: Kastanjes op de Parade worden gekapt en er komen lindes en iepen voor terug

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.