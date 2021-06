Lekker kontje! Tilburg voert confronterende strijd tegen straatintimidatie

Wachten op privacy instellingen... Lieke Lorea Gaminde van Stichting Stop Straatintimidatie (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige vergroot 1/2 Lieke is klaar met straatintimidatie en is blij met het Tilburgse meldpunt

Nageroepen worden in de Willem II-passage in Tilburg, vanaf nu overkomt het iedereen. "He lekker kontje", kun je er zomaar horen. Het is onderdeel van een campagne tegen straatintimidatie van de gemeente. Sinds donderdag heeft Tilburg een speciaal meldpunt, om te inventariseren hoe vaak en waar het voorkomt.

Naast ongevraagde opmerkingen over de bilpartij, kun je ook 'hoer' of 'homo' te horen krijgen als je door de Willem II-passage fietst of loopt. Het 'naroepen' gebeurt via een audio-installatie in de tunnel en dat maakt best indruk. Vooral 'daders' moeten zo geconfronteerd worden met hun eigen gedrag. Jonge vrouwen zijn vaak slachtoffer, maar ook homo's en lesbiennes.

Burgemeester Theo Weterings loopt ook door de tunnel, terwijl hij de ene na de andere krachtterm naar zijn hoofd krijgt. "Dat voelt heel intimiderend. Het zal je maar gebeuren tijdens het uitgaan of op weg naar je werk. We moeten dit echt bespreekbaar maken met elkaar. Laat anderen in hun waarde!"

Lieke Lorea Gaminde van Stichting Stop Straatintimidatie is blij met de aandacht voor het thema: "Met deze tunnel hopen we dat mensen bewuster van het probleem worden."

"Het voelt heel intimiderend. Laat anderen in hun waarde!"

Dat Tilburg nu met een het meldpunt komt, vindt ook Lieke heel goed. Ze wijst erop dat de drempel om aangifte te doen vaak te hoog is voor slachtoffers. Bovendien overkomt het slachtoffers vaak meerdere keren per dag en hebben ze geen idee wie de dader precies is. "Zo'n meldpunt is laagdrempeliger."

"Je moet jezelf kunnen zijn en je veilig voelen."

Weterings geeft nu prioriteit aan straatintimidatie. "Je moet als Tilburger gewoon door de stad kunnen lopen, jezelf kunnen zijn en je veilig voelen. Het is volstrekt verwerpelijk als je allerlei verwensingen en opmerkingen achter je aan krijgt." Hij weet dat het gebeurt en dat het een ergernis is en daarom is de start van het meldpunt van groot belang.

Er wordt namelijk niet alleen bijgehouden hoe vaak straatintimidatie voorkomt in Tilburg, maar ook op welke plekken. "Zo willen we inzichtelijker waar de hotspots zijn en die aanpakken. Verder willen we ook in gesprek met slachtoffers over wat ze ervaren hebben en dat alles bij elkaar moet de aanpak van straatintimidatie effectiever maken."

"Ik begin een beetje ongeduldig te worden."

Een aantal jaar geleden is er al een onderzoek gedaan naar plekken waar straatintimidatie veel voorkomt. "Daar kwamen het centrum uit en dan vooral de uitgaansgebieden, het station en ook de verschillende winkelcentra in de stad. Dus niet alleen de binnenstad, wat veel mensen denken", vertelt Lieke. Ze hoopt dat de burgemeester gericht meer handhaving en cameratoezicht kan inzetten.

"Al sinds ik tiener ben heb ik last van straatintimidatie. Ik ben nu 27 en het gebeurt nog steeds veel." Daarom sloot Lieke zich aan bij Stichting Stop Straatintimidatie, om er wat aan te doen. "Alleen het is nog steeds niet opgelost en ik begin een beetje ongeduldig te worden."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.