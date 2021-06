306 betalingsherinneringen naar verkeerd adres gestuurd

306 inwoners van de gemeente Heusden kregen de verkeerde brief op de mat (foto: Pexels). vergroot

De gemeente Heusden stuurde 306 inwoners een betalingsherinnering die niet voor hen bedoeld was. In de brief staan de naam, het adres en de woonplaats van degene die wel een betalingsachterstand heeft. Zo ook een vrouw die Omroep Brabant sprak: "Ik denk dat ik weet voor wie de brief bedoeld was." Omdat het over betalingsachterstanden gaat, is dat extra pijnlijk.

Er zat een fout in de verzendlijst die gebruikt is bij het versturen van de brieven. De gemeente neemt maatregelen om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. De inwoners van wie de gegevens bij een ander op de mat zijn beland, krijgen een brief van de gemeente. "Echt ontzettend vervelend dat dit is gebeurd", zegt een woordvoerder.

Woensdag kreeg de gemeente Heusden de eerste signalen. In de brief stond ook een QR-code waarmee de ontvanger op een digitale versie van de brief op de website van de gemeente uitkwam. Die versie heeft de gemeente weggehaald. Ook hebben ze meteen onderzoek gedaan naar hoe dit kon gebeuren.

Datalek

Omdat het om een datalek gaat, heeft de gemeente dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

