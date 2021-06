NAC-rellen: opnieuw raddraaier opgepakt na herkenbare beelden

De politie heeft donderdagavond opnieuw een relschopper opgepakt vanwege de ongeregeldheden na de wedstrijd NAC tegen NEC in mei. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. Het gaat om een 24-jarige man uit Breda. De man is herkend op beelden die de politie eerder deze week vrijgaf.

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant toonde maandagavond beelden waarbij rellende NAC-supporters herkenbaar in beeld kwamen. Ook woensdag werd iemand opgepakt. Afgelopen donderdagmiddag meldde nog een verdachte zich vrijwillig bij de politie naar aanleiding van vrijgegeven beelden.

De ongeregeldheden waren op zondag 23 mei. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen en glas. Op beelden van de politiehelikopter is volgens de politie te zien hoe er stoeptegels uit de grond worden gehaald, kapot worden gegooid en hoe de brokstukken vervolgens naar de ME worden gegooid. Eén agent liep een botbreuk in zijn hand op.