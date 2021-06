Grootschalige belastingfraude in Eindhoven: 10 miljoen aan valse aangiftes

De FIOD heeft vrijdag een bedrijfspand in Eindhoven doorzocht vanwege grootschalige belastingfraude en het witwassen van geld. Meerdere verdachten deden voor zo'n 10 miljoen euro aan valse aangiften. Een persoon is aangehouden.

De verdachten deden op naam van verschillende bedrijven valse aangiften voor de omzetbelasting. Ze gaven ook neppe facturen aan de Belastingdienst om geloofwaardiger over te komen. In totaal vroegen ze onterecht zo'n 10 miljoen euro aan zogenaamde voorbelasting terug.

1 miljoen euro schade

Niet heel het bedrag is uitgekeerd. De schade voor de schatkist is ongeveer 1 miljoen euro. Ook maakten de criminelen misbruik van de coronacrisis. Ze vroegen ten onrechte NOW-subsidie aan. Die is er om werkgevers die omzetverlies hebben door corona tegemoet te komen in hun loonkosten.