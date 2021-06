Flesjes met coronavaccin kunnen van de band gaan rollen bij BioConnection

De nieuwe productielijn is in gebruik genomen (foto: Tessel Linders) vergroot

De nieuwe productielijn van BioConnection in Oss is goedgekeurd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat betekent dat het farmaceutische bedrijf nu massaal flesjes met een coronavaccin mag gaan afvullen, maar dat gebeurt op dit moment nog niet.

Het bedrijf voldoet nu aan alle strenge eisen. De hele ruimte, inclusief machines en benodigheden, moet steriel zijn. "Het belangrijkste doel: ieder flesje moet gegarandeerd steriel zijn", zegt directeur Alexander Willemse.

''Voor nu zijn de kaarten geschud.''

Op de gloednieuwe lijn kunnen ruim 100.000 flesjes per dag met een vaccin of ander geneesmiddel worden afgevuld. Goed voor zo'n half miljoen tot een miljoen coronavaccin-inentingen per dag. Maar dat gebeurt nu nog niet. De verschillende coronavaccins worden op volle toeren op andere plekken geproduceerd. "Voor nu zijn de kaarten geschud. De grote druk is even van de ketel."

Toch zitten ze BioConnection niet stil. Het bedrijf helpt mee bij de ontwikkeling van twee nieuwe coronavaccins die op zeer kleine schaal van de band rollen: het Deense AdaptVac en een 'nog geheim' vaccin. "We zitten nog in de onderzoeksfase. Deze twee vaccins zijn nog niet goedgekeurd."

''Iedereen wacht nu af wat er in het najaar gaat gebeuren.''

Dat er geen flesjes afgevuld worden met het coronavaccin, betekent niet dat de band stilstaat in Oss: "Er is meer in de wereld dan COVID." Er lopen nu flesjes met andere medische producten, zogenoemde gevriesdroogde geneesmiddelen, van de nieuwe productielijn. ''Welke dat zijn, mogen we contractueel niet zeggen. We werken in ieder geval voor best bekende farmaceuten."

De directeur blijft hoop houden dat zijn bedrijf als eerste in Nederland een coronavaccin massaal in de flesjes mag doen. "Iedereen wacht nu af wat er in het najaar gaat gebeuren. Als COVID dan terugkomt, zijn wij er klaar voor."

De steriele productielijn was in eerste instantie ook niet bedacht voor coronavaccins. Het bedrijf heeft anderhalf jaar gewerkt aan de nieuwe steriele productieruimtes en -machines.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.