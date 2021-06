Smèrrig is niet smèrrig volgens organisatie: 'Blijven geen condooms achter'

Het strand bij het Engelermeer (archieffoto: Roland Mandemaker). vergroot

Smèrrig is geen seksfeest, reageert de organisator van het festival op de kritiek van maandag. Natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant verkeert in die veronderstelling. Maar dat is onterecht, zegt Jasper van de Wouw, organisator van het festival. Het is een misverstand, zo geeft hij dinsdag aan.

Fieke Nobel Geschreven door

"Smèrrig is een Bosch concept, met een Brabantse tongval een heel veel karikatuur." Daarom belandde er een tekst op Facebook: "Alles ken en alles mag. Glibberen, flikflooien, schuren, glijden, soppen en tegen elkander oan rije." Daarop concludeerde de natuurorganisatie dat er een seksfeest werd gehouden. Maar dit is misverstand, zegt organisator Van de Wouw, het is grappig bedoeld.

"We hebben dit de natuurorganisatie uitgelegd, maar ik ben bang dat ze het niet willen begrijpen. Ze blijven bang dat er verkeerde dingen gebeuren." Die angst komt onder meer voort uit een tweede tekst., niet op facebook maar op de website van het feest: "Terug naor die goeie oude tijd mee af en toe ’n klein valsspeulnummertje. Van meeblèren, soppen, flikflooien en ’s goed van bil gaan staan wij niet van te kijken. Schitterend toch?! Un heerlijk fiske waor niks te gek is, alles ken en alles mag."

'Maokt oe geen zorgen'

Van de Wouw zegt de organisatie serieus te nemen maar verder niet zoveel te kunnen. Zijn boodschap aan de organisatie: "Maokt oe geen zorgen, er zullen geen condooms achterblijven in het bos."

Natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant had al vaker eerder kritiek op het organiseren van evenementen bij het Engelermeer. In 2018 werd het festival Losjes daar georganiseerd en daar waren ze toen ook niet blij mee. De angst is dat het strand bij het meer een permanente festivallocatie wordt.

