'Stressvolle dag' voor beschoten man, verdachten overval opgepakt

Agenten bij het huis (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

Voor de overval op een huis in Oudenbosch dinsdagochtend, zijn twee mannen opgepakt. Een van de bewoners werd bij het incident in zijn voet geschoten. Zijn zus, met wie hij samenwoont, spreekt van een 'stressvolle dag'. Veel buren ontdekten pas dat er iets aan de hand was, toen rond tien uur de straat werd afgezet.

Rond tien uur dinsdagochtend stappen de overburen van de broer en zus naar buiten: "We zien daar onze overbuurman met verband om zijn voet op de stoep zitten." Wat er een kwartier eerder gebeurd is, weten ze dan nog niet.

Andere buren van het slachtoffer wel. "Aan de zijkant van ons huis is er geschoten. Het was schrikken maar gelukkig is het goed afgelopen." Meer wil de buurvrouw niet zeggen.

'Nooit overlast'

Ook de zus van het slachtoffer is door de schrik niet spraakzaam. "Het is een hele vermoeiende dag", wil ze nog wel kwijt, als ze rond halfvier even thuis komt. "Ik heb de hele tijd met de politie gepraat. Ik kan nu echt niks meer zeggen." Op de vraag wat er gebeurd is en waarom , wil en kan ze nu dan ook geen antwoord geven.

Straatgenoten spreken over 'hele goede en hardwerkende mensen'. "We hebben nog nooit overlast van ze gehad. Ze werken in ploegendienst."

De twee verdachten werden opgepakt langs snelweg de A1 bij Terschuur in Gelderland.

