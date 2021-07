Eendjes waar cassis overheen werd gegoten, vrijgelaten in natuur

Wachten op privacy instellingen... De kuikens zijn in de opvang flink gegroeid. Volgende Vorige vergroot 1/2 Eendjes die met cola werden overgegoten vrijgelaten in natuur

De jonge eendjes die afgelopen mei in Uden door twee jongens werden overgoten met cassis, zijn weer vrijgelaten in de natuur. De twee beestjes konden de afgelopen tijd aansterken in een opvang in Schaijk.

Afgelopen mei overgoten twee jongens (12 en 14) een broedende moedereend met frisdrank. Daarna gooiden ze al haar tien eieren kapot. Twee eendjes overleden direct en de acht overgebleven eendjes werden naar Vooropvang De Maashorst gebracht. Uiteindelijk overleefden maar twee van de acht eendjes.

"Onze moederharten huilden", zegt Sharon van Offeren van de opvang. "Ondanks onze blijdschap van vandaag hadden we ze nog liever allemaal weg zien zwemmen." De twee geredde eendjes hadden een grote achterstand, vertelt Sharon. "Ze waren uit het ei gegooid. We hebben ze tijd gegeven en dat heeft geloond. Ze hebben zeker de eerste paar weken een flinke inhaalslag gemaakt."

De opgeknapte kuikens, die in de opvang flink zijn gegroeid, zijn losgelaten bij een rustige vijver. "Er is geen weg in de buurt, dus ze komen niet snel op een onveilige plek terecht. We leggen er zelf nog voer neer, dus we kunnen in de gaten houden hoe het met ze gaat", legt Sharon uit.

