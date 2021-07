Pech voor bezoekers festivals en kermis: onweer en stevige buien op komst

Foto: Ben Saanen vergroot

De weergoden lijken de festivals en kermissen niet goed gezind. Zowel zaterdag als zondag worden in de loop van de middag en avond stevige buien verwacht. "Het kan ook even goed onweren", vertelt Alfred Snoek van Weerplaza.

En dat is jammer, want naar de heropening van de kermissen en de festivals – dit weekend staan onder meer het 'Live Again!'-festival Harmony of Hardcore in Erp en Ploegendienst in Breda op het programma - werd door liefhebbers enorm uitgekeken. Maandenlang zat de coronapandemie deze evenementen dwars en nu dit.

Maar Alfred verwacht tot vier uur zaterdagmiddag nog weinig problemen. "Ik denk dat het tot dan op de meeste plaatsen droog is en de zon regelmatig schijnt. Bij weinig wind en 25 graden zal iedereen in zomerse stemming zijn."

"Het weer kan heel snel omslaan."

Maar aan het eind van de middag komen de buien opzetten, vanuit België. "In theorie kan elke plek hier wat van mee krijgen. Als je zaterdag laat in de avond de balans opmaakt, zullen er best een paar plekken zijn waar de buien net links en rechts voorbij zijn geschoven. Dat is altijd zo met dit soort zomerse buien. Maar tegelijkertijd zullen er ook een paar plekken zijn waar veel regenwater valt en het echt even goed kan onweren."

De buienlijn trekt volgens Alfred netjes van het zuidwesten naar het noordoosten over. "Iedere plek krijgt hiervan zijn deel. Organisatoren van activiteiten moeten er echt rekening mee houden dat het weer vanaf de namiddag opeens heel snel kan omslaan."

"Zondag ontstaan buien meer random"

Zondag verwacht de weerman van Weerplaza dat de buien 'meer random' zullen ontstaan. "Dan blijven misschien wat meer plekken gevrijwaard van buien, vooral in het uiterst westelijke deel van de provincie." Maar in tegenstelling tot zaterdag kunnen de buien zondag al wat eerder opkomen. Met een beetje geluk is het zondagochtend wel op de meeste plaatsen droog."

