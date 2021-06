Harmony of Hardcore: komend weekend eindelijk weer helemaal los op festival

Wachten op privacy instellingen... Organisator Johan Dortmans (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Losgaan na ruim 1,5 jaar: opbouw Harmony of Hardcore in volle gang

Na anderhalf jaar kille stilte, verrijst weer een groot festivalterrein in onze provincie. In Erp wordt in recordtempo de laatste hand gelegd aan het 'Live Again!'-festival Harmony of Hardcore. Komend weekend gaan daar twee keer tienduizend bezoekers helemaal los.

Het geluid van piepende heftrucks overheerst weer op de De Roost in Erp. "Het is heel onwerkelijk! Het voelt echt weer vertrouwd om hier op een festivalterrein te lopen", vertelt organisator Johan Dortmans met een twinkeling in zijn ogen. "Je voelt gewoon dat het eindelijk weer gaat gebeuren."

Het is een monsterklus in recordtempo. Normaal begint de voorbereiding van het festival ruim een jaar van tevoren. Nu kwam definitief groen licht pas een ruime maand voor het festival. "Het is nachtwerk voor sommigen. Het betekent volop uren investeren. Toch gaat het allemaal weer goedkomen", zegt Dortmans vol vertrouwen.

"De vreugde is groter dan ooit."

Toch gaat de bezoeker wel verschil merken. Normaal zijn er zestien area's, nu zes. Bovendien zijn er nu 10.000 bezoekers per dag welkom, normaal gesproken loopt er 40.000 man rond. Ook de mainstage wordt wat kleiner. Daarom wordt het ook onder een andere naam gepresenteerd: Hardcore presents Live Again. "Het wordt anders, maar de vreugde van de mensen die het weer mogen beleven is groter dan ooit", vervolgt de organisator, die vooral de kans wilde grijpen om wel iets door te laten gaan.

Ook toeleveranciers zijn dolblij dat ze weer van start kunnen. Eerder spraken we met Rob Voets van EventSafe in Erp:

Afstand houden of een mondkapje hoeft niet op het festivalterrein. Bezoekers moeten wel een negatieve coronatest hebben om naar binnen te mogen, tenzij ze volledig gevaccineerd zijn. Afgelopen weekend leverde dit nog problemen op bij discotheken.

"Dat willen we hier natuurlijk niet meemaken."

Door een hackpoging bij Testen voor Toegang waren er namelijk technische problemen en ontstonden er lange rijen. "Daar maken wij onszelf zorgen over. Dat willen we hier natuurlijk niet meemaken." Hij hoopt dat de problemen bij het bedrijf zijn opgelost. Aan hem zal het niet liggen: "Wij krijgen het gegarandeerd op tijd af en het wordt keihard feesten. Anders stonden we hier nu niet."

Op 3 en 4 juli is Harmony of Hardcore met optredens van onder anderen Sefa, Partyraiser en Promo. Een week later, op 10 en 11 juli, is het 7th Sunday Festival. Daar staan onder anderen Bizzey, Emma Heesters, Kriss Kross Amsterdam en FeestDJRuud op het programma.

Ondanks de versoepelingen voor grote evenementen in juli, staan er nog niet heel veel festivals op de agenda. Er zijn landelijk bijna honderd festivals minder te bezoeken in juli dan in 2019. Zo komen sommige festivals in tijdnood met leveranciers of krijgen ze niet op tijd de vergunningen rond. Bovendien is er her en der nog een flink tekort aan personeel.

