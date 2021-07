Deze kermissen gaan vandaag van start

De kermis in Best in 2019 (foto: René van der Horst). vergroot

In acht plaatsen in Brabant gaat vrijdag de kermis van start na een lange pauze door lockdowns. Vanwege de coronamaatregelen was het nog spannend of het kermisseizoen inderdaad kon beginnen in juli, maar vandaag starten Best, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Beugen, Moergestel, Vinkel, Eersel en Kaatsheuvel als eerste gemeentes met de kermis. Vanaf zaterdag is het ook kermis in Neerkant en Vught.

Bezoekers moeten wel voldoende afstand houden van elkaar en grote drukte moet worden voorkomen. Toch geldt er voor de meeste kermissen geen maximumaantal bezoekers. In Etten-Leur worden de bezoekers wel geteld. Daarnaast zijn er op alle kermissen maatregelen genomen om afstand te houden, zoals het instellen van looproutes.

Op dit kaartje kun je zien welke kermissen er wel of niet door kunnen gaan deze zomer. Nog niet van alle kermissen is bekend of ze wel of niet doorgaan.

Voor een aantal kermissen komt de versoepeldatum van 1 juli net te laat. In bijvoorbeeld Hoogeloon, Someren-Eind en Soerendonk had eind juni een kermis moeten staan, maar dat kon nog niet. Net als in Boxmeer, waar de kermis van 25 tot 29 juni gehouden had moeten worden. Die gemeente gaat wel nog kijken of er later in het seizoen nog een mogelijkheid is om de kermis in te halen.

In Bergen op Zoom werd deze week hard gewerkt aan de opbouw van de kermis. Kermisexploitant Frank Vale kan zijn geluk niet op. Want voor het eerst worden attracties niet opgebouwd in het stadspark, maar aan de Boulevard. Het terrein ligt op een steenworp afstand van de Calandweg, de thuisbasis van een groot aantal bekende Bergse kermisfamilies.

Omroep Brabant nam woensdag een kijkje bij de opbouw van de kermis in Bergen op Zoom:

