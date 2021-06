Steeds meer kermissen gaan door deze zomer: hier kun je losgaan

Vanaf juli zijn er weer kermissen in Brabant. vergroot

Met de nieuwe versoepelingen in zicht, zijn er steeds meer kermissen in Brabant die deze zomer groen licht krijgen. De kermissen in Schijndel en in Budel-Schoot zijn de nieuwste toevoegingen aan het lijstje van plaatsen waar je deze zomer kunt zwieren, zwaaien en rondjes draaien.

Eerder werd al bekend dat de grote kermis in Tilburg dit jaar door kan gaan, net als bijvoorbeeld Bergen op Zoom waar de kermis meteen een dag na de nieuwe versoepelingen begint.

Evenementen per 1 juli

Voor evenementen waarvoor een vergunning nodig is, gaan de nieuwe versoepelingen op 1 juli in. Als burgemeesters denken dat zo'n evenement goed te organiseren is, mensen voldoende afstand kunnen houden en het er niet te druk wordt, kan er een vergunning worden afgegeven.

Er geldt geen maximumaantal bezoekers. Wel nemen veel kermissen maatregelen om te zorgen dat de coronaregels kunnen worden nageleefd. Dan worden er bijvoorbeeld looproutes ingesteld.

Net te laat

Voor een aantal kermissen komt de versoepeldatum van 1 juli net te laat. In bijvoorbeeld Hoogeloon, Someren-Eind en Soerendonk had eind juni een kermis moeten staan, maar dat kan nog niet. Net als voor de kermis in Boxmeer, die van 25 tot 29 juni gehouden had moeten worden. Die gemeente gaat wel nog kijken of er later in het seizoen nog een mogelijkheid is om de kermis in te halen.

Op dit kaartje kun je zien van welke kermissen er wel of niet door kunnen gaan. Nog niet van alle kermissen is bekend of ze wel of niet doorgaan.

