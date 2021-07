Topdrukte bij testen voor toegang voor grote festivals

Wachten op privacy instellingen... Drukte bij het Testen voor Toegang in Breda (foto: Raymond Merkx). Volgende Vorige vergroot 1/2 Topdrukte bij het Testen voor Toegang nu festivals weer mogen

Het is vrijdag op veel plekken weer heel druk bij het Testen voor Toegang. Dit komt door de festivals die komend weekend op het programma staan. Dit zijn de eerste grote evenementen sinds het uitbreken van het coronavirus in Nederland. Vanwege de versoepelde coronaregels mogen er 10.000 mensen aanwezig zijn bij de verschillende evenementen.

"Het is stampvol. We zijn op sommige locaties totaal volgeboekt", vertelt Ronald Pont van Wij Testen Op Corona dat actief is in het oosten van Brabant.

"Vorige week was het hier al hectisch omdat disco's en kroegen toen weer open gingen en weet ik wat al niet meer. Dit weekend komen daar een paar heel grote evenementen, waaronder Harmony of Hardcore in Erp en Stereo Sunday in Venlo, bij. Daar komen allemaal 10.000 mensen of meer op af. Veel van hen worden getest in Oss en Eindhoven. Daar is het spetterend druk en ook in Den Bosch, weet ik. De openingstijden zijn maximaal opgerekt om aan de vraag te voldoen en we draaien op de maximale capaciteit. We kunnen deze mensen ook allemaal testen, hoor. Maar het is wel hartstikke druk!'

Volgens hem vinden de medewerkers in de teststraat dit juist geweldig. Hij spreekt van een positieve vibe. "Het is super leuk om veel stadsgenoten te helpen aan een leuke avond uit."

'Samenzijn erg gemist'

Ook bij de testlocatie in Breda staan lange rijen. Niet gek, want daar vindt bij de Galderse Meren dit weekend Ploegendienst Festival plaats en ook daar mogen 10.000 mensen naar binnen. "Ik heb geen moeite met de drukte", vertelt Robert Kok. "Ik ben allang blij dat zo'n evenement weer mogelijk is. Dan kun je wel chagrijnig doen over de rijen, maar ach... Gelukkig is het droog! Ik heb het samenzijn heel erg gemist. Normaal ga ik drie of vier keer per jaar naar zo'n evenement."

Ook Nina van der Sande vindt het heel fijn dat ze na zo'n lange tijd weer naar zo'n festival kan gaan. "Het zal weer wennen zijn met zoveel mensen op een festival", lacht ze. Ze vindt dit het lange wachten bij het Testen voor Toegang wel waard. "En wij hebben vakantie, dus het geeft niet."

Ook in Den Bosch is het druk bij het Testen voor Toegang (foto: Imke van de Laar). vergroot

