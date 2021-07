Poepbacterie in zwemplas Streekpark Klein Oisterwijk, zwemmen niet veilig

Het water in de zwemplas is niet veilig genoeg (foto: Google Maps). vergroot

Het is niet veilig om te zwemmen in de zwemplas van vakantiepark Klein Oisterwijk. en daarom heeft de provincie een negatief zwemadvies afgegeven. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert in heel Brabant de waterkwaliteit en ze ontdekte te veel ongezonde bacteriën.

Fieke Nobel Geschreven door

Het gaat om de intestinale enterokokken-bacterie, die voorkomt in poep van mensen en dieren. Het kan zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen. Reden voor de provincie om te concluderen dat zwemmen niet veilig genoeg is.

Regelmatig worden zwemwaterlocaties gecontroleerd. Een negatief zwemadvies wordt ingetrokken als de waterkwaliteit gedurende langere periode goed genoeg is. Op plekken waar zwemmen volgens de provincie veilig is, staan informatieborden. Die plekken zijn ook te vinden op de website www.zwemwater.nl.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.