NAC wil dominanter voetbal en spelersbudget blijft gelijk

NAC Breda denkt binnen anderhalve week de eerste versterkingen te kunnen presenteren. Dat zegt Edwin de Graaf, interim-coach van de voetbalclub die wordt verkocht. NAC is volgens hem in elke linie op zoek naar nieuwe spelers om komend seizoen aantrekkelijker voetbal te spelen. "Er is zeker budget", zo verzekert de trainer.

Het is voor NAC wellicht verstandig om met de doelstelling voor komend seizoen niet te hoog van de toren te blazen. Het lijkt balanceren tussen moeten en willen promoveren. Belangrijker is echter dat de ziel van de club wordt teruggevonden. Zowel de trainer, de technisch directeur en de grootaandeelhouders stapten op. Na een rotperiode moet het publiek weer achter de club gaan staan. Maar dat gebeurt in Breda al snel als er op het veld een herkenbaar en strijdlustig elftal staat dat vooruit speelt.

"Als NAC zijn we verplicht goede spelers binnen te halen."

Wat dat betreft heeft interim-coach Edwin de Graaf, die ook graag de vaste trainer wordt, geluisterd naar de negatieve geluiden van afgelopen tijd. Al laat hij niet het achterste van zijn tong zien.

"Ik ga nog geen harde uitspraken doen over de doelstelling", zo zegt hij. "Want dat ligt eraan wat er de komende weken gaat gebeuren. Maar we trainen er nu al wel op dat we wat dominanter kunnen zijn aan de bal. En als je dominanter gaat spelen, heb je vaker de bal en zal je vaker aanvallen."

"We zijn daarom op zoek naar wat meer diepgang vanuit het middenveld", zegt hij. "Als we kijken naar de goals en assists die we zijn kwijtgeraakt, is het een simpel rekensommetje dat daar nog iets moet gebeuren. Maar we willen ons eigenlijk in elke linie versterken en daar zijn we druk mee bezig. Ik hoop dat we binnen nu en anderhalve week tijd de eerste spelers binnen kunnen halen."

Ondanks de bestuurlijke onzekerheid waarin NAC zich begeeft, de club wordt door de aandeelhouders verkocht, zijn er mogelijkheden. Het spelersbudget blijft voor komend seizoen gelijk, zo weet De Graaf. "Er is zeker budget om het team te versterken en we zijn als NAC dan ook gewoon verplicht om goede spelers binnen te halen."

" Je hebt altijd de ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen."

Het spelersbudget van NAC zal in de Keuken Kampioen Divisie weer een van de hoogste zijn en dat roept verwachtingen op. Ad interim De Graaf zit dan ook een beetje in een spagaat. De verwachtingen moeten worden getemperd, maar NAC kan ook weer niet ambitieloos overkomen. Denk hierbij aan het aantrekken van nieuwe spelers.

"Je hebt altijd de ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar dat moet wel realistisch en mogelijk zijn. Als NAC zijnde ga je natuurlijk niet voetballen voor plaats twaalf of veertien", zo besluit De Graaf met gevoel voor understatement.



