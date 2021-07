Helpende M-side Den Bosch kon gang gaan bij avondklokrellen

Een groep supporters met oranje hesjes in Den Bosch dinsdagavond (foto: Omroep Brabant) vergroot

De harde kern van voetbalclub FC Den Bosch, die na de avondklokrellen in die stad hielp bij het handhaven van de openbare orde, weigerde zich aan de regels te houden die de lokale driehoek (politie, gemeente en OM) daarvoor had opgesteld. We laten ons niet chanteren, maar moeten de groep ook niet tegen ons krijgen", staat in een van de documenten die NRC bij de gemeente Den Bosch opvroeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Op maandagavond 25 januari trokken relschoppers een spoor van vernieling door de binnenstad van Den Bosch. Ze volgden het voorbeeld van andere plaatsen waar het na het ingaan van de avondklok tot hevige rellen kwam.

Harde kern

De volgende dag accepteerde burgemeester Jack Mikkers (VVD) een aanbod van FC Den Bosch om supporters van de harde kern te laten helpen bij het voorkomen van nieuwe plunderingen, schrijft de krant.

Eenmaal op straat eiste de M-side met meer dan zestig supporters te mogen patrouilleren. Onder toeziend oog van enkele agenten werden uiteindelijk zo'n honderdvijftig hesjes uitgedeeld die afkomstig waren van FC Den Bosch. Dit grotere aantal was niet met de lokale driehoek overlegd, zo blijkt uit de documenten. Er sloten zich later ook mensen zonder hesje aan.

