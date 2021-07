Woondrama Helmond voorbij, maar kopers wel voor 16.000 euro het schip in

De onafgebouwde huizen worden waarschijnlijk in het najaar afgebroken (foto: Ferenc Triki) vergroot

Het woondrama met de 26 onafgebouwde huizen in Helmond nadert haar einde. De gemeente koopt de bouwgrond terug van de kopers. De zogenoemde Nul-op-de-meterwoningen die erop staan worden gesloopt. Maar daarmee is het financiële drama voor de 26 kopers nog niet voorbij. Zij blijven onderaan de streep zitten met een verlies van 16.000 euro.

Na de sloop wordt het terrein opnieuw bouwrijp gemaakt voor een nieuw nieuwbouwproject. Voor het nieuwe project is ook al een nieuwe projectonwikkelaar gevonden, die flink meebetaalt aan het financieel debacle.

De afgelopen maanden werd er onderhandeld tussen projectontwikkelaar Earth & Eternity, hypotheekverstrekkers, de gemeente Helmond en vertegenwoordigers van de kopers. Doel van de gemeente was om het verlies voor de kopers onder de 50.000 euro per huis te houden. Dat is gelukt. Alle partijen, inclusief de gemeente, doen een duit in het zakje om het langslepende dramadossier af te kunnen sluiten.

De bedragen op een rij:

* Nog in kas bij notaris € 130.000

* Herontwikkeling € 3.300.000

* Hypotheekverstrekkers € 1.100.000

* Projectontwikkelaar € 750.000

* Teruggave btw (via projectontwikkelaar) € 1.303.962

* Gemeente € 520.000

Het verlies voor de kopers had nog vele malen hoger uit kunnen vallen. De nieuwe projectontwikkelaar legt veel extra in om de totale schuld te verlagen. De bouwgrond is eigenlijk 2,2 miljoen euro waard, maar de nieuwe ontwikkelaar betaalt bijna het dubbele, 3,7 miljoen euro.

Slechte staat van de huizen

De bouw van de 26 energieneutrale huizen ligt al ruim een jaar stil door een financieel conflict tussen de projectontwikkelaar en de onderaannemer. Zij zeggen beiden nog geld van elkaar tegoed te hebben. Omdat er geen schot in de zaak leek te komen en de kopers alsmaar verder in een moeras wegzakten, ging de gemeente zich ermee bemoeien.

Er kwam een groot onderzoek naar de staat van de onafgebouwde huizen. Twee onderzoeksbureaus concludeerden dat de bouw van een onvoldoende niveau was, waarbij zelfs zorgen waren over de 'constructieve veiligheid', oftewel: onbewoonbaar.

Financiële problemen

De gemeente presenteerde vier mogelijke scenario's aan de koper: repareren, vanaf de grond opnieuw opbouwen, terugverkopen aan de projectontwikkelaar of uit laten kopen door de gemeente. Dat laatste scenario is het nu dus geworden, waarbij de grond direct weer is doorverkocht aan een nieuwe ontwikkelaar.

De 26 kopers zitten al die tijd financieel, maar sommigen ook mentaal, in de problemen. Hun milieuvriendelijke droomhuizen zouden eigenlijk in het voorjaar van 2019 worden opgeleverd. Sinds die tijd zitten veel kopers in een huurhuis of bij familie op een zolderkamer.

Nog niet helemaal beklonken

De deal is nog niet helemaal rond. Er zitten nog wel een paar addertjes onder het gras. Zo is met de oude projectontwikkelaar afgesproken dat hij tweederde van zijn schuld, een half miljoen euro, niet direct betaalt maar binnen vijf jaar. De projectontwikkelaar heeft niet genoeg in kas om het geld direct op te hoesten.

Daarnaast moet de gemeenteraad binnenkort nog instemmen met de ruim 500.000 euro die de gemeente bijdraagt aan de oplossing van het probleem. Ook moet de raad akkoord gaan met de sloop en herontwikkeling van de bouwlocatie en moeten alle papieren nog getekend worden bij de notaris. Met deze deal kunnen de kopers volgens de gemeente geen rechtszaken meer aanspannen tegen de projectontwikkelaar.



LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.