Provinciehuis is 'gewoon' open ondanks boerenprotest

Boerenprotest in 2019 bij de hoofdingang van het provinciehuis. (Bart Meesters) vergroot

Het provinciehuis in Den Bosch, dat woensdag dicht zou zijn vanwege boerenacties, is dan 'gewoon' open. Mensen die willen komen werken, zijn welkom. Wel is personeel erop gewezen dat het er een drukte van belang kan worden door een aangekondigde actie van boeren. Volgens een woordvoerder van Ina Adema, de commissaris van de Koning, zullen de boeren gastvrij worden ontvangen.

Janneke Bosch Geschreven door

Een collega van hem zei eerder dinsdagmiddag tegen het ANP dat de sluiting bedoeld is 'om te voorkomen dat net als de vorige keer bij de boerendemonstraties collega's lang vastzitten in het provinciehuis.'

Actiedag

Boeren verzamelen zich woensdag vanuit verschillende delen van de provincie om actie te voeren. Volgens voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) worden er ongeveer 150 tractors verwacht bij de protesten.

Het gaat om acties op verschillende plekken, in de omgeving van Den Bosch. Zoals bij het provinciehuis, waar de boeren met het provinciebestuur in gesprek willen. Volgens de woordvoerder van Adema is dat mogelijk. Bovendien worden er tenten geplaatst op het voorplein, komen er toiletvoorzieningen en worden koffie en worstenbroodjes aangeboden. De boeren zouden tussen tien en elf uur 's ochtends bij het provinciehuis aankomen.

Hoe de actiedag van de boeren verder zal verlopen, is nog onduidelijk. Daar wil Van den Oever geen uitspraken over doen. Het zullen volgens de voorman van de boerenprotestorganisatie geen 'harde blokkades' zijn, zoals bij eerdere boerenprotesten. Maar de impact van de acties zal groot zijn, verwacht hij. "We gaan de druk gigantisch opvoeren. De impact van de acties zal zo groot zijn dat Den Haag gedwongen is om te luisteren."

Den Haag

Behalve de regionale actiedag in Brabant van FDF, wordt er ook in Den Haag actiegevoerd door boeren. Een aantal Brabantse boeren koerst ook naar het Malieveld, net als boeren uit andere delen van het land. Actiegroep Agractie verwacht 'zeker duizenden boeren' op het Malieveld.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.