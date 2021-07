Dieven stelen kleine mensen in Oudenbosch: 'Dit moet stoppen'

Wie heeft deze kleine 'kussende oudjes' meegenomen? (foto: Kunsthal Oudenbosch). Een van de miniatuurtje die nog wel langs de route is te vinden (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Wie heeft deze kleine 'kussende oudjes' meegenomen? (foto: Kunsthal Oudenbosch).

De Kleine Mensjesroute in Oudenbosch is niet alleen geliefd bij inwoners en toeristen, ook dieven kunnen er blijkbaar geen genoeg van krijgen. De afgelopen week zijn drie miniatuurkunstwerkjes langs de fonkelnieuwe wandelroute gestolen. “We balen echt als een stekker. Zo'n leuk project wordt verziekt", zegt kunstenares en initiatiefneemster Monique Jasperse.

Niet 23, maar 20 doorzichtige kubusjes met daarin kleine versies van bekende mensen uit het dorp hangen nu nog aan de gevels van bijzondere huizen en gebouwen in de koepelstad. Van heinde en verre kwamen mensen naar Oudenbosch om de route te lopen en de miniatuurtjes te aanschouwen.

"Ook de kussende oude mensjes zijn weg."

En hoewel je ze het beste met een plattegrondje en een vergrootglas kunt vinden, hadden de dieven daar waarschijnlijk toch minder moeite mee. Wie het op de kunstwerkjes heeft gemunt, is niet bekend. Monique: “Er zijn geen kleine bordjes bijgezet met: wij vonden het zo leuk dat we ze hebben meegenomen.”

Dit miniatuurtje werd meegenomen uit de Professor Van Ginnekenstraat (foto: Kunsthal Oudenbosch). vergroot

De kunstwerkjes die in trek waren bij de dieven hingen in de Fenkelstraat, de Julianalaan en de Professor Van Ginnekenstraat. “Het gaat om de voorstelling ‘halve zool’, waarbij een vrouw haar schoenen strikt, het kunstwerkje ‘ongeluksgetal 13’ waarbij een jongetje een bal weggooit voor zijn hondje en twee oude mensjes die op een bankje met elkaar zitten te kussen”, somt Monique op.

"Dit kost mij weer uren tijd.'

De verdwenen kubusjes werden gemeld door mensen die de route wandelden. “Toen zijn we zelf gaan kijken en ontdekten wij dat ze weg waren. Dit is zo verdrietig”, vertelt Monique. “En we kregen er echt zoveel leuke reacties op. We zagen ook heel veel mensen die route aan lopen waren. Maar als onverlaten er niet met hun vingers vanaf kunnen blijven, dan is er dus niets aan toe doen.”

Marieke Bendeler en Monique Jasperse bedenkers van de kleine mensjesroute (foto: Erik Peeters). vergroot

Monique en mede-bedenker Marieke Bendeler laten zich niet uit het veld slaan. Gesteund door de enthousiaste reacties is de kunstenares met pincet en penseel inmiddels begonnen om twee miniatuurtje te reproduceren. “Maar dit kost mij weer onnodig geld en uren tijd. Op een gegeven moment is het niet meer grappig.”

"Dit moet stoppen."

De kubusje beter beveiligen is niet mogelijk. “Maar we zitten te denken om alleen het figuurtje nog maar terug te plaatsen en niet de kubus. Maar dan vind ik het wel minder leuk, want heb je geen voorstelling meer. Ze moeten er gewoon met hun… van afblijven, want dit moet stoppen!”

Monique hoopt dat de dieven zich bedenken en de miniatuurtjes terug komen brengen naar de Kunsthal in Oudenbosch. “Kom ze alsjeblieft terugbrengen. Je bent van harte welkom er is altijd wel iemand aanwezig in de Kunsthal.”

