Verspreiden foto neergeschoten Peter R. de Vries: ‘Het is sensatiezucht’

De foto van een neergeschoten Peter R. de Vries. Het moet een gruwelijk beeld zijn geweest. Toch werden kort na de aanslag op de misdaadverslaggever massaal foto's en filmpjes gedeeld op social media. "Het is sensatiezucht", zegt neuropsycholoog Erik Matser. "De verspreiders hebben totaal geen idee wat de reacties van anderen kunnen zijn. Kan de ontvanger dit wel aan?"

In het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant probeert Matser het doorsturen en de negatieve effecten ervan te verklaren. "Ik heb mensen in begeleiding gehad die gruwelijke onthoofdingsbeelden van IS hebben gezien. Deze mensen hebben we met EMDR moeten behandelen om van die nare beelden af te komen. Het was de eerste keer dat gruwelijke beelden massaal werden gedeeld. Dat gaat bij sommigen een grens over. Dan is het geen sensatie meer." EMDR is een therapie om mensen van de gevolgen van schokkende ervaringen als een ongeluk of geweld af te helpen.