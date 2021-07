Woede en verslagenheid in festivalwereld: 'Het vertrouwen is volledig weg'

Wachten op privacy instellingen... Thijs Ploegmakers (dj Adaro) zou eigenlijk op 7th Sunday: Live Again draaien. Volgende Vorige vergroot 1/2 Woede in festivalwereld na aangescherpte coronamaatregelen

De woede in de festivalwereld is groot na de persconferentie vrijdagavond. "Zonder grondslag is van de ene op de andere dag de stekker eruit getrokken", zegt organisator Johan Dortmans. Hij overweegt een stap naar de rechter nu 7th Sunday: Live Again! dit weekend niet door kan gaan. Festivalorganisator ID&T, waar onder meer Decibel onder valt, kondigde vrijdagavond al een gang naar de rechter aan.

Duizenden mensen zouden dit weekend losgaan in Erp (7th Sunday: Live Again!) of Haaren (Beetje Dansen en Reawake). Maar de realiteit is anders. Nog voordat er überhaupt gefeest is, moet het festivalterrein worden afgebroken.

"Er heerst een gevoel van onrecht."

Bij de organisatie van Beetje Dansen en Reawake heerst verslagenheid. Ook daar zouden duizenden mensen dit weekend los gaan. Roel van de Ven van Beetje Dansen: "Alles is al geleverd. Je wil niet weten wat er straks aan eten en drinken weggegooid moet worden. We vinden het onbegrijpelijk dat de overheid opnieuw dezelfde fout maakt als toen de horeca aan het begin van de crisis opeens dezelfde avond dichtgegooid werd. Daar boden ze later excuses voor aan. Nu gebeurt het weer."

Johan Dortmans ziet met lede ogen aan dat het festival wordt afgebroken. vergroot

Volgens Johan Dortmans is er in de hele sector veel woede over de gang van zaken. "Waarom is er niet gewacht met deze stap? Waarom hebben ze niet eerst gekeken hoe het zich zou ontwikkelen? Als de ziekenhuizen inderdaad weer volstromen en je dan alles afblaast, dan is er veel meer begrip voor. Nu overheerst een gevoel van onrecht."

"Je krijgt bijna tranen in je ogen als je hier rondloopt."

Boosheid is er ook onder de artiesten. Thijs Ploegmakers uit Schaijk is een van die artiesten. Hij draait onder de naam Adaro al jarenlang op hardstylefeesten in binnen- en buitenland. Dit weekend zou hij ook op 7th Sunday: Live Again! en Reawake staan. "Tot aan de persconferentie van vrijdagavond kon ik het beleid grotendeels wel volgen. Maar nu wordt paniekvoetbal gespeeld. De onderzoeksresultaten van Fieldlabs worden aan de kant geveegd en de hele evenementenindustrie is nu de sjaak."

"Je krijgt bijna tranen in je ogen als je hier rondloopt", zegt Ploegmakers als hij op het festivalterrein in Erp staat. Eigenlijk zou hij hier zondagavond moeten optreden. "Bij iedere keer slecht nieuws krijg je een klap in je gezicht. We hadden allemaal zo gehoopt dat dit zou doorgaan. Onze muziek hoort op de dansvloer thuis en dat gaat nu niet. Het is verschrikkelijk."

Terug naar Johan Dortmans. Failliet zal zijn organisatie niet gaan, maar de gevolgen zijn aanzienlijk. "Dit moeten we zelf betalen want dit Live Again-evenement valt niet onder het garantiefonds. "Het ondernemersrisico wordt gigantisch. En verzekeraars hebben alles al omhoog gegooid."

"Er hangt een donkere wolk boven ons festival."

In Haaren kunnen ze nog niet zeggen of ze het financieel gaan overleven. "Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar dit besluit had voor ons op geen slechter moment kunnen komen. Er hangt een donkere wolk boven ons festival. Alles is al geleverd en we hebben vanwege het slechte weer dat voorspeld was allerlei extra investeringen moeten doen. Dat valt allemaal buiten het garantiefonds. En vanuit dat fonds krijg je sowieso maar 80 procent terug."

En wie durft er in de toekomst nog een festival te organiseren als het op zo korte termijn kan worden afgelast? In Haaren denkt de organisatie van Beetje Dansen daar ook over na. "Je hebt altijd ondernemersrisico, maar op deze manier kan je nooit meer een evenement organiseren als het in vijf dagen tijd volledig overboord gegooid kan worden. We hadden vertrouwen opgebouwd in de afgelopen maanden, maar dat vertrouwen is compleet weg."

De organisatie van Decibel outdoor festival in Hilvarenbeek laat in een reactie weten voorlopig door te gaan met de voorbereidingen. Het evenement staat gepland op 20, 21 en 22 augustus.

