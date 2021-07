Goedkoopste huis van Eindhoven in de verkoop, maar niemand wil het hebben

Dit huis moest minimaal twee ton opleveren (foto: Debbie Mels Lommers Makelaars) vergroot

Het goedkoopste huis van Eindhoven van dit moment heeft vier muren en er zit een dak bovenop, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Toch moest het huis in de zeer gewilde stad minimaal 200.000 euro opleveren. Een makelaarskantoor in Eindhoven wilde het eens over een andere boeg gooien en plaatste het goedkoopste huis op een online biedingssite, een soort Vakantieveilingen voor huizen. Met dit keer geen vakanties van een paar euro, maar een woning van enkele tonnen.

De tussenwoning in het stadsdeel Gestel is gebouwd in 1947 en heeft een woonoppervlak van 69 vierkante meter. Het huis telt drie slaapkamer en een redelijke tuin, maar er is geen centrale verwarming aanwezig. "Deze kluswoning heeft wat liefde nodig om er weer een leuke en sfeervolle woning van te maken", vertelt de verkopende makelaar van makelaarskantoor Debbie Mels Lommers Makelaars.

Klokslag halfvijf gaan de digitale poorten dinsdag open. Als een stel hyena's azen de potentiële kopers op die ene prooi. Afwachtend, stil toekijkend en verscholen achter hun laptop wachten ze rustig hun moment af dat ze toe kunnen slaan. Ze hebben slechts een halfuur, met in de wetenschap dat er waarschijnlijk meerdere kapers op de kust zijn. Maar ze lijken vandaag niet zoveel trek te hebben.

''Dit is wel echt een tegenvaller.''

Minuten gaan er voorbij, zonder dat een van hen zich ook maar iets verroert. Intussen tikken de minuten weg. Wie zou er toeslaan? Is het de starter met de kleine beurs of de grote investeerder die er snel meer geld van wil maken? Maar met nog een paar minuten op de klok verandert die gedachte in: zou er überhaupt nog iemand met een bod komen? Nog een paar seconden te gaan. Eén bod zou een sneeuwbaleffect aan nieuwe biedingen kunnen veroorzaken en een verlenging van de veiling.

Het blijft stil. Muisstil. De starter met de kleine beurs of de kapitaalkrachtige investeerder lijkt geen interesse te hebben in dit hapje. "Dit is wel echt een tegenvaller." De makelaar kan slechts raden naar de oorzaak. ''Misschien was het een combinatie van het type huis, de staat waarin het verkeert en de prijs.''

Hoe het nu verder moet, weet de makelaar ook niet goed. "We moeten terug naar onze klant en daarna een nieuw plan van aanpak bedenken."

