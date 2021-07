Man vervolgd voor aanrijding waarbij agent Jeroen (28) om het leven kwam

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Justitie heeft besloten de 36-jarige man uit Helmond te vervolgen die betrokken was bij de dodelijke aanrijding op de N270 in Nuenen in oktober. De 28-jarige politieman Jeroen Leuwerink uit Asten kwam als gevolg van dit ongeluk om het leven.

Op zaterdagavond 24 oktober kwam agent Jeroen met een collega even voor elf uur een aangereden das tegen op de N270. Ze parkeerden hun auto daarom op de rechterrijstrook, met signaalverlichting aan, om het dier vervolgens aan de kant te leggen.

Kort daarna werd de politieman aangereden door de bestuurder van een Seat, die de politieauto van achteren raakte. De collega van de agent stond op dat moment voor de auto. Zij werd door de voorwaarts gedrukte politieauto aangereden en raakte hierbij gewond.

Bestuurder onvoldoende aan het opletten

Onderzoek heeft uitgewezen dat de bestuurder van de Seat gedurende lange tijd onvoldoende aan het opletten is geweest. De Helmonder heeft de stilstaande politieauto niet op tijd opgemerkt.

De nabestaanden en collega’s van de politieagent zijn op de hoogte gebracht van het besluit om de 36-jarige man te vervolgen. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

