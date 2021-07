Edwin de Graaf nieuwe hoofdtrainer van NAC Breda: 'Ken de club erg goed'

Edwin de Graaf is de nieuwe trainer van NAC (foto: OrangePictures). vergroot

Edwin de Graaf is de nieuwe hoofdtrainer van NAC Breda. De 41-jarige oud-prof was na het ontslag van Maurice Steijn in juni al aangesteld als interim-coach, maar krijgt nu in ieder geval voor het komende seizoen het vertrouwen van de Bredase club als eindverantwoordelijke.

Edwin de Graaf gaf al eerder aan dat hij graag de aanstelling als vaste hoofdtrainer ambieerde. Na een aantal gesprekken gaat nu ook NAC hier officieel in mee. De assistent-coach van vorig seizoen krijgt komend seizoen de leiding over de Bredase selectie.

"Ik zie erg uit naar mijn eerste klus als hoofdtrainer."

“Persoonlijk ben ik erg blij met het vertrouwen van de club om mij hoofdtrainer te maken", zegt De Graaf over zijn nieuwe baan. "Ik ken NAC natuurlijk erg goed. Niet alleen vanuit mijn tijd als speler, maar ook van afgelopen jaar als assistent. Ik zie erg uit naar mijn eerste klus als hoofdtrainer.”

NAC-directeur Mattijs Manders legt de keuze voor De Graaf kort uit. “We hebben afgelopen seizoen van dichtbij kunnen zien wat Edwin in zijn mars heeft. Hij kent de weg die we zijn ingeslagen en we zijn dan ook blij te kunnen melden dat Edwin onze nieuwe hoofdtrainer is.”

