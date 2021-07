Onderzoek naar PFAS in andere volkstuintjes in Helmond

Volkstuinvereniging Delta in Helmond (foto: Omroep Brabant). vergroot

De gemeente Helmond gaat vrijdag beginnen met nieuw onderzoek naar PFAS in de volkstuintjes aan de Deltaweg in Helmond. De gemeente laat adviesbureau Arcadis monsters nemen van de groenten en het fruit in de volkstuintjes om te controleren hoeveel PFAS er zit. Het onderzoek gaat een paar dagen duren.

Het onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een waarschuwing van het RIVM begin juni. Die adviseerde de tuinders van de volkstuintjes aan de Sluisdijk geen groenten en fruit te eten uit eigen tuin, omdat de hoeveelheden PFAS daar de aangescherpte nieuwe normen overschrijden. De gemeente doet nu ook onderzoek in de volkstuintjes aan de Deltaweg omdat die ook in de buurt liggen.

PFAS is een verzamelnaam voor vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn. Volgens het RIVM krijgen Nederlanders te veel van deze chemicaliën binnen. De waarschuwing om niet te eten uit de tuin is een dringend advies, geen verbod.

De volkstuintjes aan de Sluisdijk liggen zo'n 450 meter van het bedrijf Custom Powders vandaan, Delta ligt er ruim een kilometer vandaan. Custom Powders werkte in het verleden met PFAS-stoffen, maar is daar inmiddels mee gestopt. De gemeente onderzoekt nog of de kosten van de sanering zijn te verhalen op het bedrijf.

De gebruikers van beide volkstuincomplexen weten niet hoe het nu verder gaat met de tuintjes. De gemeente gaat het volkstuinencomplex aan de Sluisdijk eind dit jaar schoonmaken. De sanering gaat tonnen kosten en de gemeente heeft een bijdrage van het Rijk gevraagd.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.