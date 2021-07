Kickbokstrainer Stef Muller doodgeschoten: 13 jaar cel geëist

De politie tijdens haar onderzoek na de schietpartij in Uden (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Justitie vindt dat een Poolse man 13 jaar de cel in moet voor het doodschieten van kickbokstrainer Stef Muller vorig jaar augustus in Uden. De 50-jarige verdachte hoorde de eis vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch.

De verdachte en zijn 53-jarige slachtoffer zouden een ruzie hebben gehad over een onderschept transport van grondstoffen voor de productie van drugs. Muller werd op straat neergeschoten.

Fataal schot in het hart

Volgens justitie lijkt het erop dat beiden actief waren in de wereld van harddrugs. Maar dat maakt de ernst van de zaak en het verdriet van de nabestaanden er niet minder om, zo zei de aanklager. De kickbokstrainer uit Tilburg laat een vrouw, dochter, broer en schoonzus achter. Dat de gewelddadige dood een criminele achtergrond had, werd al snel duidelijk, zo meldde justitie.

Muller werd zondagavond 30 augustus neergeschoten op de kruising van de Batenburglaan met de Schepenshoek in Uden. Hij had het eerder die avond volgens justitie aan de stok gekregen met de Pool. Op een bepaald moment rende Muller achter de verdachte aan, waarna hij even later meermalen werd beschoten. Een eerste kogel raakte zijn bovenbeen, een tweede kogel trof zijn hart wat hem fataal werd. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

'Schokkende wildwestpraktijken'

De officier van justitie: “Het mag zo zijn dat ook Stef Muller zich met strafbare feiten inliet, maar vandaag is hij vooral het grote slachtoffer in deze zaak. Stef was ook een partner, vader, broer en zwager die door het handelen van verdachte uit het leven is gerukt.”

De officier wees de Poolse verdachte ook op de gevolgen die de schietpartij voor anderen had kunnen hebben. ”We hebben het over een schietpartij op de openbare weg in een woonwijk met meerdere getuigen. Dit soort wildwestpraktijken met dodelijke slachtoffers schokt de rechtsorde.”

Verdachte beroept zich op noodweer

De verdachte heeft eerder in de rechtbank verklaard dat er sprake was van noodweer. Hij had zichzelf moeten beschermen tegen Muller, die op hem af kwam. Volgens justitie was het dan nog niet nodig geweest om op Muller te schieten. Die aanslag stond in geen verhouding tot de dreigende houding die het slachtoffer zou hebben aangenomen. Vandaar ook de jarenlange gevangenisstraf.

Mogelijk worden nog meer mensen vervolgd in deze zaak. Dan gaat het volgens justitie vooral om mensen die de verdachte geholpen hebben om uit de handen van de politie te blijven. Zij zullen later worden berecht. Aan de rol van de Pool, die vrijdag terechtstond, wordt echter het zwaarste getild.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.