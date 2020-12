'Klemgereden en bedreigd met hamers', kickbokser volgens verdachte doodgeschoten uit zelfverdediging

foto: SQ Vision. vergroot

Thomas P., die verdacht wordt van de moord op kickbokstrainer Stef Muller (53), zegt dat hij werd klemgereden, bedreigd met klauwhamers, dat hij viel en toen Muller doodschoot. Dat vertelde zijn advocaat vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch.

P. zou op 30 augustus de trekker hebben overgehaald in de Batenburglaan in Uden. De 50-jarige verdachte werd enkele dagen later opgepakt.

De advocaat verwees naar camerabeelden waarop alles duidelijk te zien zou zijn. Volgens de officier van justitie zijn de beelden veelzeggend, maar is niet duidelijk op welk moment precies is geschoten.

"Mijn pistool zat in een tasje waar ik niet makkelijk bij kon."

De verdachte zei dat Muller op hem zat en dat hij in die worsteling schoot. "Ik was daar echt niet met het plan om iemand dood te schieten. Mijn pistool zat ook in een tasje waar ik niet makkelijk bij kon. Het is afschuwelijk wat er is gebeurd."

De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten, omdat er sprake is van zelfverdediging. Volgens de officier van justitie moet dat nog blijken. "De verdachte heeft natuurlijk alle reden om anders te verklaren dan hoe het is gebeurd." De rechtbank besloot dat de "straffeloosheid van de verdachte nog niet overduidelijk naar voren komt". Ze besloot hem daarom vrijdag niet vrij te laten.

Trainer in opspraak

De kickbokstrainer raakte in 2017 in opspraak doordat de politie in zijn voormalige woning in Mariahout een vuurwapen vond en spullen om xtc mee te maken. Muller kreeg zes maanden cel, maar het hoger beroep was nog niet begonnen. De confrontatie in Uden zou ook iets te maken hebben met drugscriminaliteit.

De kickbokstrainer werd op 30 augustus doodgeschoten. Al snel werden er twee verdachten uit Uden en Nijmegen aangehouden, maar die zijn kort daarna weer vrijgelaten. De twee mannen bleken namelijk niet de schutter te zijn. In september werd een andere verdachte aangehouden in een huis aan de Heuvel in Vorstenbosch.

Muller was onder andere trainer van meervoudig wereldkampioen Nieky Holzken uit Helmond. Die zei eerder al tegen Omroep Brabant dat hij zich 'kapot is geschrokken' door de dood van zijn voormalige trainer.

