Kraan laat grote plaat in opening in de Maaskade bij Cuijk zakken

De opening in de Maaskade in Cuijk wordt gesloten (beeld: Twitteraccount van Waterschap Aa en Maas). vergroot

Waterschap Aa en Maas bereidt zich voor op het hoge water dat via de Maas naar Brabant stroomt. Een opening in de Maaskade bij Cuijk wordt gesloten door er een grote plaat in laat zakken. Dat moet ervoor zorgen dat dorpen langs de Maas droog blijven.

Fieke Nobel Geschreven door

Op een video van het waterschap is te zien hoe een kraan een grote plaat in de kade laat zakken. Zo moet het water tegengehouden worden. Het komt zelden voor dat dit nodig is.

Eerder liet het waterschap al weten dat de situatie in Brabant onder controle is en er bijvoorbeeld geen huizen ontruimd hoeven te worden. "Wij bevinden ons in een ander gebied dan in Limburg, met een bedijkte Maas", zegt Frans Jorna, hoofd waterveiligheid van het waterschap. Volgens hem hebben we sterke dijken en die kunnen wel wat water tegenhouden.

Bekijk de video in deze tweet:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.