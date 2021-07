De kermis vroeger op slot: een nieuwe teleurstelling voor horecaman Rien

De kermis moet vroeger dicht. vergroot

Hij is de genuanceerdheid zelf, Rien Broers. Zijn zoon heeft drie horecazaken in Tilburg en vader helpt op het moment een handje mee. Hij wil eigenlijk geen kwaad woord zeggen over de gemeente Tilburg. Maar teleurgesteld is hij toch wel, over het besluit de kermis 's avonds eerder te sluiten. "De exploitanten zijn hier de dupe van, maar wij in de horeca toch ook weer."

Vier weken geleden sprak Omroep Brabant de zoon van Rien, Rick. Hij is de eigenaar van een bistro, een friettent én van feestcafé De Prins in het centrum van Tilburg. Bijzonder in z'n nopjes was de jonge ondernemer, want geheel onverwacht hadden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge een zo'n beetje algehele heropening van de horeca aangekondigd.

"Je kon op je klompen aanvoelen dat het druk ging worden."

Maar hoe blauw de hemel toen ineens ook mocht lijken, al snel dreven de eerste wolken weer voor de zon. Testen voor Toegang ging begin juli, na een week, alweer van de baan voor de cafés. De verplichte anderhalve meter kwam rap weer om de hoek kijken, net als zitplaatsen. En om middernacht moeten de zaken hun deuren voorlopig weer sluiten. Een dikke tegenvaller.

Wat niet van de baan ging, was de Tilburgse kermis. En vanzelfsprekend hoopten horecaondernemers in de stad een graantje mee te kunnen pikken, als al die extra mensen langs hun terrassen zouden komen flaneren. En een ding is zeker, die extra mensen kwamen de afgelopen dagen volop, sinds de opening van de kermis op vrijdag. Rien Broers: "Het weer werkt mee en de mensen zijn blij dat ze weer iets kunnen doen. En wat ook meespeelt: andere dingen (evenementen) kunnen toch weer niet. Je kon op je klompen aanvoelen dat het hier druk ging worden."

Te verwachten of niet, de grote toeloop zorgde ervoor dat de gemeente Tilburg op de rem ging. "Ze lijken verrast, of hebben dat niet goed ingeschat." Zondag werd besloten dat de kermis alle dagen's avonds om negen uur dicht moet.

Zaterdagavond gingen alle parkeergarages al dicht vanwege grote drukte en mochten er vanaf halverwege de avond geen nieuwe bezoekers meer de kermis op. Voor de ingang stond een lange rij mensen die nog naar binnen wilden. "Dan is het aan de gemeente om de mensen in zo'n rij op afstand te zetten."

"Je zit in de buitenlucht, mensen passeren elkaar en lopen door."

Hij vervolgt: "Er gaan ook filmpjes rond van mensen die illegaal het terrein opkomen. Dat moet de gemeente voorkomen, zodat er nooit meer mensen op het terrein kunnen komen dan van tevoren bedacht. Maar ik zie maar weinig handhavers."

Daar komt ook direct de nuance om de hoek. Want anderhalve meter afstand en de kermis, het is sowieso geen gelukkig huwelijk, dat snapt Rien ook wel: "Da's heel moeilijk, net als op de markt. Maar je zit in de buitenlucht, mensen passeren elkaar en lopen door. Dus dat zal wel meevallen."

"Er zullen nu zeker mensen zeggen, dan gaan we wel niet."

Dat er steeds weer wat meer mag en het dan toch weer wordt teruggedraaid, daar baalt Rien vooral van. Zoals nu, met de kermis, die 's avonds vroeger dicht moet. "De exploitanten zijn de dupe en de horeca uiteindelijk ook weer. Er zullen nu zeker mensen zeggen, dan gaan we wel niet. en er zullen ook mensen meteen om negen uur naar huis gaan. Dan zijn de lichtjes uit, is er geen kermisgeluid meer. De sfeer is dan weg."

Rien en de anderen in de horeca zullen het ermee moeten doen, het besluit is gevallen. Ze zullen opnieuw roeien met de riemen die ze hebben, zoals ze al de hele crisis noodgedwongen doen.

Met alle scenario's wordt rekening gehouden. "Over een week beginnen hier de schoolvakanties, over drie weken de bouwvak. Er gaan mensen besmet terugkomen van vakantie. Ik ben bang dat er nog wel een keer meer maatregelen komen."

Voor nu is het vooral goed zorgen voor de gasten die wél komen. "Want begrijp me niet verkeerd, we zijn heel blij dat de kermis in elk geval doorgaat!"



