VDL gaat zonnewagens van Lightyear niet maken, bedrijf kiest voor Finland

Het Helmondse autobedrijf Lightyear laat zijn eerste zonnewagens in Finland maken. Valmet Automotive is gekozen als productiepartner. Dat betekent dat de fabriek van VDL Nedcar buiten de boot valt.

De ervaring die Valmet heeft met de productie van elektrische auto's was doorslaggevend, zegt de Lightyear-topman Lex Hoefsloot tegen Het Financieele Dagblad.

De fabriek van VDL in het Limburgse Born had Lightyear graag als klant aangetrokken. In 2023 verliest ze BMW als partner.

60 miljoen euro opgehaald

Lightyear is al vijf jaar bezig met de ontwikkeling van een elektrische auto met zonnecellen op het dak. De laatste maanden is 60 miljoen euro opgehaald om met de productie van de Lightyear One te beginnen.

Meer dan honderd klanten hebben zich al bij het Helmondse bedrijf gemeld voor de One. Deze kost 150.000 euro. De eerste prototypes worden in januari in Finland gebouwd.

710 kilometer op één lading

Onlangs wist Lightyear nog 710 kilometer af te leggen op één batterijlading te rijden met het prototype van de Lightyear One. De komende maanden gaat het bedrijf verder met testen.

