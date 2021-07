Circus Barani lag 1,5 jaar stil en de eerste voorstelling is voor Limburg

Na ruim een jaar wachten, gaat eind deze maand de piste van Circus Barani weer open. Op het Bergse evenemententerrein Kijk in de Pot mag de familie dan eindelijk aan de slag. En ze hebben er meteen een mooi doel aan gekoppeld: al het geld dat met de eerste show wordt opgehaald, gaat naar de slachtoffers van de overstromingen in Limburg.

Toen de rondreizende circusfamilie door de coronacrisis niet langer kon optreden, werd ze opgevangen in Bergen op Zoom, Hoogerheide en uiteindelijk in Halsteren.

Nu is het eindelijk zover dat de voorstellingen kunnen worden hervat. Het enthousiasme is overduidelijk: “Hooggeëerd publiek. Na bijna anderhalf jaar stil te hebben gestaan, kunnen we eindelijk weer beginnen. Wij kijken hier ongelooflijk naar uit!” Met die woorden laat circus Barani weten weer optredens te gaan verzorgen in Bergen op Zoom. "Met een vernieuwde show, vol dieren, clownerie, acrobatiek en messenwerpen zoals u het nog niet kent!"