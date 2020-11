Noodlijdend Circus Barani moet wéér verhuizen

De tijdelijke locatie van Circus Barani in Hoogerheide. (Foto: Erik Peeters) vergroot

Nadat Circus Barani weg moest uit stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom, kreeg het gezelschap een standplaats in Hoogerheide. Het circus mag tot 16 november op het evenemententerrein aan de Scheldeweg staan en reist dan door naar een privéterrein in Halsteren. "Je kunt als gemeente niet zeggen: blijf heel de winter staan", aldus wethouder Hans van Waal van de gemeente Woensdrecht. "Dat kunnen we onze burgers niet uitleggen."

Circus Barani strandde in oktober in stadspark Kijk in de Pot toen door alle coronamaatregelen de optredens werd afgelast. De gemeente Bergen op Zoom en haar inwoners schoten te hulp. Het circus mocht langer blijven staan, maar moest eind oktober toch verhuizen. Gemeente Woensdrecht verwelkomde het circus vervolgens op een evenemententerrein in Hoogerheide. Aan het verblijf op deze locatie komt nu ook een einde.

Geen permanente circusplaats

"Je kunt iemand helpen, maar als je ergens een permanente circusplaats van maakt, moet je dat aan je burgers uit kunnen leggen", aldus wethouder Van Waal. "Je kunt niet zeggen: 'Blijf heel de winter maar staan'. Dat is niet je taak als gemeente. Dan krijg je de reactie: 'Waarom helpen jullie het circus wel, maar niet je eigen ondernemers die failliet gaan?"

In de gebruikersovereenkomst die het circus tekende voor de gemeente Woensdrecht was een clausule verwerkt. "Vanaf 17 november zouden we 250 euro per dag moeten gaan betalen. Dat zit er gewoon niet in", zegt Amber Blokker. "Ik snap heus wel dat we hier niet maandenlang kunnen staan, maar daar was ik behoorlijk door verrast. Al zei de wethouder wel meteen dat we eventueel een paar dagen langer gratis mochten blijven."

'We wilden niemand in de weg zitten'

Circus Barani reist dit weekend door naar een privéterrein in Halsteren. "Harold Mieger heeft ons al eerder aangeboden om op zijn terrein te staan, maar we wilden niemand in de weg zitten. Daarom gingen we eerst naar Hoogerheide, dat leek ons een prima oplossing."

Wethouder Hans van Waal is blij dat het circus een nieuwe locatie gevonden heeft. "Ik wens ze natuurlijk nog heel veel succes. Ik hoop dat ze snel weer volle bak op kunnen treden en dat er snel een einde aan deze corona-ellende komt. Ze zijn weer van harte welkom in Hoogerheide!"

Voor het circus blijft het spannend. "We weten dat pas half december of we wel of niet door mogen toeren", aldus Amber. "In principe hebben we voor de kerstperiode al een vergunning, maar eerlijk is eerlijk, dat redden wij niet qua reclame maken. Het hele jaar is gewoon in de soep gelopen", zegt ze gelaten. "Maar we worden wel echt met een warm hart ontvangen in Halsteren. Dat is heel erg mooi."

