Meer gevaar door giftreinen, maar zien omwonenden iets in rampenoefening?

Tientallen ketelwagons rijden dagelijks dicht langs huizen in Oudenbosch (foto: Robert te Veele). vergroot

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant denkt erover na om een evacuatieoefening te houden met mensen die langs het spoor wonen. Dat zegt woordvoerster Louise Schneider tegen Omroep Brabant.

Robert te Veele Geschreven door

De veiligheidsregio gaat onderzoeken of omwonenden van drukke goederenspoorlijnen behoefte hebben aan een realistische oefening en of ze hier zelf ook aan mee willen doen. “Deze inventarisatie gebeurt in overleg met de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal. Het onderwerp ‘spoorveiligheid’ staat in augustus op de agenda tijdens de vergadering van de stuurgroep.”

"Evacuatieoefening om goed voor te bereiden op een ramp."

De drie West-Brabantse gemeenten luidden in het voorjaar de noodklok vanwege het hoge aantal giftreinen dat dagelijks door hun dorp of stad komt. De komende jaren mag het aantal ketelwagons op het spoor tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal tot zo'n 40.000 groeien. De kans op een calamiteit is klein, maar neemt de komende jaren wel toe.

In een reportage die Omroep Brabant in april publiceerde, pleitte Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen, al voor evacuatieoefeningen. Volgens hem kunnen omwonenden zich 'op die manier goed voorbereiden op een ramp met een giftrein'.

Bekijk hieronder de reportage die Omroep Brabant maakte over de giftreinen:

Wachten op privacy instellingen...

"Tijdens de oefening moet er ook iets zichtbaar zijn op het spoor."

Mocht een rampenoefening gewenst zijn, dan zal die hoogstwaarschijnlijk in een van de gemeente langs deze Rotterdam-België spoorlijn (RoBel-lijn) plaatsvinden. Wanneer en hoe dat dan gebeurt, moet na de zomervakantie concreet worden. “Maar als je een oefening houdt met inwoners, dan moet er ook iets zichtbaar zijn op het spoor”, stelt Schneider.

Bij de oefening die in 2016 op de planning stond, zou een woonwijk in Oudenbosch worden ontruimd. Inwoners kregen dan een sms om de wijk te verlaten en zich te melden op een opvanglocatie in het gemeentehuis. Toen was er onder de inwoners te weinig animo voor de rampenoefening. “We gaan nu bekijken of en hoe wij de spoorveiligheid opnieuw onder de aandacht kunnen brengen”, zegt de woordvoerster van de veiligheidsregio.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.