Explosieve groei giftreinen: burgemeester Halderberge luidt noodklok

West-Brabantse gemeenten luiden de noodklok over de explosieve groei van het aantal giftreinen. Als er niks verandert, rijden er over de spoorlijn tussen Lage-Zwaluwe en Roosendaal binnen afzienbare tijd de meeste goederentreinen van Brabant. ‘Onacceptabel’ zegt burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge. Hij wil daarom het hoofdpijndossier zo snel mogelijk op de agenda bij de kabinetsformatie.

"Een pittige confrontatie met de werkelijkheid. Daar schrik je toch weer van als je de cijfers van het aantal goederentreinen ziet", reageert burgemeester Bernd Roks nadat hij de reportage heeft gezien die Omroep Brabant zaterdag heeft gepubliceerd. "Als je kijkt waar we de komende jaren voor komen te staan dan is dat een enorm zware klus."

"Wij zijn het kind van de rekening."

Vorig jaar reden ruim 8000 ketelwagons met giftige stoffen over de West-Brabantse spoorlijn, de verbinding tussen Rotterdam en België. De komende jaren loopt dit aantal op naar bijna 40.000. Dat zijn er meer dan 100 per dag en vier keer zoveel als is toegestaan op de Brabantroute, het spoor langs onder meer Tilburg, Eindhoven en Breda.

"Daar maak ik mij heel grote zorgen over", zegt burgemeester Roks. “Wij zijn hier het kind van de rekening, omdat dit voor treinen tussen Antwerpen en de Betuwelijn de kortste en goedkoopste route is.”

Wat zijn de nadelen van de giftreinen door de kernen van Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal?

Veiligheidsrisico’s, want er kan onverhoopt een ongeluk gebeuren,

De 100 treinen per dag bedreigen de leefbaarheid in deze plaatsen.

Gemeenten kunnen minder huizen bouwen voor hun inwoners.

Roks: “West-Brabant zit op slot. Het rijk wil graag dat wij huizen bouwen, maar we worden daarin belemmerd. Er wordt gekozen voor het goederenspoor en daarmee worden onze kansen om uit te breiden afgepakt.”

"En dan zeggen ze: gaat u maar rustig slapen."

In de ketelwagons worden gevaarlijke stoffen en brandbare gassen vervoerd. “Als je ziet wat hier allemaal voorbij komt, schrik je daar weleens van. Dat risico wordt ook nog eens vier keer zo groot. En dan wordt er gezegd: ‘Ga maar rustig slapen want er is niks aan de hand’. Daar zet ik mijn vraagtekens bij”, aldus Roks.

Het Rijk heeft onlangs 5 miljoen euro uitgetrokken om het spoorvervoer langs Oudenbosch, Zevenbergen en Roosendaal veiliger te maken. Zo worden er momenteel maatregelen genomen om te voorkomen dat vloeistoffen bij een ongeluk bij woningen of in oppervlaktewater terechtkomen. Ook worden er extra noodtoegangen naar het spoor aangelegd.

"Het gaat om de langetermijnoplossing.”

”Dat zijn kortetermijnoplossingen waar we niks aan hebben. Dat is leuk voor de bühne maar op de lange termijn lost het niks op”, reageert Roks. Dat geldt volgens de burgemeester ook voor rampenoefeningen. “Oefenen is altijd goed maar het is ook symptoombestrijding. Het gaat om de langetermijnoplossing.”

Een mogelijke oplossing voor het probleem met de giftreinen is de aanleg van een nieuwe ondergrondse goederenspoorlijn buiten het bebouwde gebied. Een duur alternatief van zo’n vier miljard euro. “Maar zet die kosten eens af tegen de meerwaarde van de huizen die we nu niet kunnen bouwen in Roosendaal, Halderberge en Moerdijk”, stelt Roks daar tegenover.

"Dit is het moment om door te pakken."

Ook de uitbreiding en het beter benutten van bestaande buisleidingen zou uitkomst kunnen bieden. Welke oplossing de voorkeur heeft van burgemeester Roks, laat hij in het midden. Voor hem is het het resultaat dat telt.

“We pakken daarom de aanjagersrol in de regio. Deze week zit ik bij de regio Drechtsteden in Zuid-Holland om aandacht te vragen voor dit onderwerp zodat we samen kunnen op trekken richting Den Haag. Wij willen er alles aan doen om op de meerjarige investeringsagenda van het rijk te komen. Er wordt nu een kabinet geformeerd dus nu moeten we de druk opvoeren. Dit is het moment om door te pakken.”

Bekijk onze reportage over gevaarlijke goederentreinen in West-Brabant op YouTube:

