Ouders steunen hun kinderen door dik en dun, ook bij de Olympische Spelen

Van synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer uit Goirle en beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam worden op de Olympische Spelen in Tokio geen medailles verwacht. Tegelijk is niets uitgesloten want het blijft sport. Toch geldt voor deze Brabantse sporters en met hen een aantal anderen het olympische motto: meedoen is belangrijker dan winnen. En hun ouders blijven altijd achter hen staan.

Raïsa Schoon pakte vorige maand het laatste beschikbare ticket voor Tokio via de Continental Cup in Nederland. Een knappe prestatie van de pas 19-jarige Schoon die hiermee de jongste deelneemster ooit wordt bij het olympisch beachvolleybaltoernooi.

Schoon treedt in de voetsporen van haar moeder Debora Schoon-Kadijk die twee keer meedeed aan de Olympische Spelen. Moeder is vanzelfsprekend trots op haar dochter.

“Plaatsing voor de editie in 2020 was sowieso niet gelukt”, begint moeder Debora. “Maar ik heb haar altijd voorgehouden dat ze er op de Continental Cup moest staan. Dat is uiteindelijk gelukt, ze hebben daar afgerekend met 16 toplanden, dan verdien je ook de plek op de Spelen.”

Samen met Katja Stam (22) debuteert ze op de Olympische Spelen. Toch is het voor Schoon niet haar eerste grote toernooi legt haar moeder uit. “Ze heeft eerder al meegedaan aan de jeugd Olympische Spelen en ook genoeg finales gespeeld. Voor de Jeugdolympiade hebben we gesproken met Marianne Vos, die heeft haar toen optimaal voorbereid.”

De verwachtingen op de Olympische Spelen zullen voor de buitenwacht niet al te hooggespannen zijn, al wil moeder Debora niet uitsluiten dat ze ver kunnen komen. “Ze hebben een beetje pech met de loting in de poule maar ze hebben al eerder wereldtoppers verslagen. Het kan twee kanten op. Uiteindelijk vind ik het belangrijkste dat ze haar niveau haalt. We mikken op plek vijf tot acht."

Synchroonzwemtweeling

Voor Noortje en Bregje de Brouwer lijkt een plek bij de beste acht op voorhand niet haalbaar. De synchroonzwemsters mikken op een plek in de finale. Hiervoor moeten ze bij de beste 12 komen.

Vader Jos geeft aan dat de finale halen dan ook het maximaal haalbare is. “Qua moeilijkheid van de uitvoering zitten ze tussen plek 11 en 15. De duetten rond die plekken zitten heel dichtbij elkaar. Het gaat er uiteindelijk om hoe de jury de oefening beoordeelt. De moeilijkheid van de oefening gaat niet veranderen, dus een medaille zit er helaas niet in.”

De finale zou voor de 22-jarige tweeling al een mooie bonus zijn. “Het is al geweldig dat ze in Tokio zijn, de finale zou dan een kers op de taart zijn.”

Noortje en Bregje gaan er vooral van genieten want van zenuwen was bij vertrek nog niet veel sprake volgens vader Jos. “Ze hadden een beetje gezonde spanning, ik denk dat wij, als ouders, het spannender vinden dan zij.”

