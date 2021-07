Voorspelling: 6 x goud, 3 x zilver en 4 x brons voor Brabantse sporters

Brabant gaat op de Olympische spelen aardig oogsten met 13 medailles. Er worden vanaf vrijdag 6 gouden, 3 zilveren en 4 bronzen medailles gewonnen in Tokio. Dat voorspelt het internationale sportdatabureau Gracenote.

Klapstuk in de verwachtingen is baanwielrenner Harrie Lavreysen. Gracenote denkt dat de baanrenner uit Luyksgestel drie gouden medailles wint.

Gracenote verwacht dat Nederland in totaal 48 medailles gaat halen.

De Olympische Spelen in Tokio (waar het 7 uur later is dan hier) beginnen vrijdag en duren tot 8 augustus.